월드컵 초비상! 스페인, 결승전 마지막 훈련 결국 취소…아르헨티나 45분 지연 끝 소화

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Final - Spain Training - Melanie Lane Training Grounds, East Hanover, New Jersey, U.S. - July 18, 2026 Spain fans wave to the team bus as it leaves the Melanie Lane Training Grounds after training is cancelled due to the weather REUTERS/Kai Pfaffenbach

Members of the media wait on the media centre after a Spain's training session was postponed due to weather conditions in New Jersey, on July 18, 2026. Spain and Argentina will meet in the 2026 World Cup football tournament final match at the New York/New Jersey Stadium in East Rutherford on July 19, 2026. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Argentina's forward #10 Lionel Messi (R) and midfielder #07 Rodrigo De Paul exercise during a training session on the eve of the 2026 World Cup football tournament final match against Spain, in Morristown, New Jersey, on July 18, 2026. (Photo by PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

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[스포츠조선 김성원 기자]과연 결승전은 제대로 치를 수 있을까.

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스페인이 뉴욕과 뉴저지를 강타한 번개와 천둥이 동반된 폭우로 마지막 훈련을 취소했다. 스페인은 20일 오전 4시(이하 한국시각) 미국 뉴욕 뉴저지 스타디움에서 아르헨티나와 2026년 북중미월드컵 결승전을 치른다.

유로 2024에서 우승한 유럽 챔피언 스페인은 2010년 남아공 대회 이후 16년 만의 월드컵 정상을 노린다. 아르헨티나는 2022년 카타르 대회에 이어 2연패를 꿈꾸고 있다. 1958년과 1962년 월드컵 2연패를 달성한 브라질에 이어 64년 만의 2연패 도전이다.

스페인에 비상이 걸렸다. 스페인은 결전을 하루 앞둔 19일 뉴저지의 멜라니 레인 훈련장에서 훈련할 예정이었지만, 낙뢰에 발목이 잡혔다.

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루이스 데 라 푸엔테 감독은 폭풍우가 몰아치자 처음에는 훈련을 중단했다가 결국 취소했다. 아르헨티나는 약 8km일 떨어진 모리스타운에서 마지막 다금질을 했다. 스페인과는 달랐다. 45분간 지연 끝에 훈련을 소화했다.

Argentina's forward #10 Lionel Messi (C) attends a training session on the eve of the 2026 World Cup football tournament final match against Spain, in Morristown, New Jersey, on July 18, 2026. (Photo by PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

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이날 뉴욕에는 홍수주의보가 발령됐다. 조란 맘다니 뉴욕시장은 "이러한 위험한 상황에서 자신의 안전을 위협하지 말라"며 외출 자제를 권고했다.

스페인축구협회(RFEF)는 성명을 통해 "미국 폭풍 안전 수칙에 따라 뉴저지 멜라니 레인 훈련장에서 진행되던 스페인 국가대표팀 훈련이 중단됐다"며 "선수들은 현재 실내에서 워밍업 훈련을 하고 있다"고 밝혔다.

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미국 규정에 따르면 야외 스포츠 경기는 경기장 반경 약 13km 이내에서 낙뢰가 감지될 경우 중단된다. 최소 30분 동안 추가적인 낙뢰가 발생하지 않을 경우에만 재개될 수 있다.

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국제축구연맹(FIFA)은 스페인의 다른 훈련 시간대는 없다고 밝혔다. 이번 주 초, 뉴욕과 뉴저지 당국은 캐나다 산불로 인해 도시를 뒤덮은 연무 때문에 대기질 경보를 발령했다. 하지만 스페인은 낙뢰가 발목을 잡았다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com