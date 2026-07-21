페덱 이어 보스라니, ML만 49승, 삼성 외인 영입 능력 美쳤다! "부상 대체외인 레벨이 아니다"

오스틴 보스. AP연합

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[스포츠조선 정현석 기자]삼성 라이온즈가 부상으로 이탈한 아리엘 후라도의 대체 외국인 투수로 미국 출신 베테랑 우완 오스틴 보스(34)를 발 빠르게 영입했다. 계약 조건은 총액 15만 달러다.

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1m88, 97kg의 우수한 신체 조건을 갖춘 보스는 메이저리그(MLB) 무대에서만 통산 210경기에 출전, 17승 20패, 평균자책점 4.84, 이닝당 출루허용률(WHIP) 1.37을 기록한 중량감 있는 투수다. 마이너리그 트리플 A 통산 성적은 99경기 18승 33패, 평균자책점 4.22, WHIP 1.36이다.

특히 아시아 야구를 이미 경험했다는 점이 큰 강점으로 꼽힌다.

보스는 지난해 일본프로야구(NPB) 지바 롯데 마린스에서 125이닝을 소화하며 3승 9패, 평균자책점 3.96, WHIP 1.25를 기록했다. 2026년 미국으로 복귀해 시카고, 토론토, 미네소타, 텍사스 등을 거친 뒤 삼성의 러브콜을 받고 KBO리그 무대를 밟게 됐다.

사진제공=삼성 라이온즈

사진제공=삼성 라이온즈

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안정된 제구와 다양한 구종의 팔색조, KBO 빠른 적응 기대

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보스는 메이저리그 통산 9이닝당 탈삼진 8.4개, 9이닝당 볼넷 3.3개를 기록할 만큼 안정적인 제구력과 다양한 구종 구사 능력을 갖췄다. NPB 경험까지 더해져 시즌 중 KBO리그 적응에 큰 어려움이 없을 것이라는 평가.

포심 최고 구속 151㎞, 평균 148㎞로 불 같은 강속구 투수는 아니다. 하지만 커터, 슬라이더, 커브, 체인지업, 투심까지 다채로운 변화구를 제구력 있게 구사하는 팔색조다.

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패스트볼 계열과 오프스피드 계열이 절반 정도씩 황금 분할 돼 있어 타자들이 예측 배팅을 하기 힘든 스타일.

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국내 입국 후 메디컬 테스트를 마친 보스는 조만간 삼성의 선발 로테이션에 합류해 등판을 준비한다.

계약을 마친 보스는 "NPB에서 뛴 경험이 있어 아시아 리그 스타일을 어느 정도 알고 있다"며 "KBO리그는 NPB와 또 다른 매력이 있을 것으로 보여 기대된다. 팬들을 위해 좋은 결과를 내고 싶다"고 입단 소감을 밝혔다.

오스틴 보스. AP연합

"대체 선수 레벨 아니다" ML 32승 페덱→17승 보스, 삼성의 파격 행보

최근 맷 매닝 대체 외인으로 공 들여 영입한 빅리그 32승 현역 메이저리거 크리스 페덱에 이어 빅리그 210경기 370⅓이닝 17승에 빛나는 오스틴 보스까지 영입하며 메이저리그 통산 승수만 합쳐도 49승 듀오를 발 빠르게 보유하게 된 삼성의 외국인 선수 영입력에 야구계도 놀라움을 금치 못하고 있다.

한 야구계 관계자는 "보스는 수년 전부터 KBO 여러 구단의 영입 리스트에 상위권으로 올라 있던 선수"라며 "단기 부상 대체 선수로 올 만한 레벨이 아니다"라고 놀라워 했다.

삼성 라이온즈가 후라도의 부상 악재를 파격적인 '빅리그 출신' 보스의 영입으로 정면 돌파하면서, 후반기 선두 굳히기에 탄력을 붙일 전망이다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com