김숙, "집 날아가게 생겼다"...230평 제주집 '세금 독촉장'에 멘붕

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[스포츠조선 김수현기자] 코미디언 김숙이 제주살이를 시작한 가운데, 세금 고지서를 뒤늦게 확인해 당황하는 현실적인 일상을 공개했다.

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지난 20일 공개된 유튜브 채널 '김숙티비'에는 제주에서의 새로운 삶을 시작한 김숙의 일상이 담겼다.

이날 김숙은 "제주에서 꼭 해보고 싶은 로망이 있다"며 현실 제주살이를 본격적으로 시작했다. 그는 제철을 맞은 수국으로 마당을 가득 채우고, 제철 청게를 마음껏 즐기는 것이 오랜 꿈이었다고 밝혔다.

첫 번째 로망 실현을 위해 김숙은 제주살이 선배이자 친언니와 함께 '마당 꾸미기'에 나섰다. 언니 집 정원에 있던 수국과 로즈마리, 스피아민트 등을 옮겨 심으며 직접 손으로 정원을 꾸미기 시작했다.

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하루 종일 야외 작업을 마친 뒤 김숙은 밀린 서류를 정리하기 시작했다. 그러던 중 세금 고지서를 발견한 그는 예상치 못한 상황에 크게 당황했다.

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김숙은 "세금 독촉장이 날아왔다. 지금 집이 날아가게 생겼다"며 긴장한 얼굴을 감추지 못했다.

바쁜 일정 속에서 세금 고지서를 제때 확인하지 못해 독촉장을 받게 된 상황을 뒤늦게 알게 된 것.

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급하게 자동이체를 신청하려 했지만 이번에도 예상치 못한 난관이 기다리고 있었다. 평소 기계 사용에 익숙하지 않은 김숙은 스마트폰으로 자동이체를 신청하려다 어려움을 겪었다.

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한참 동안 휴대전화를 만지던 그는 "인터넷으로 들어가야 하나 봐"라며 머쓱한 웃음을 지었고, 예상 밖의 허당 매력으로 웃음을 더했다.

한편 김숙은 올해 3월부터 지난달까지 방송된 tvN 예능 '예측불가'를 통해 약 230평 규모의 제주 폐가를 리모델링하는 프로젝트에 참여했다.

약 1년 동안 직접 공사에 참여하며 자신만의 제주 주택 '쑥하우스'를 완성했고, 현재는 그곳에서 제주살이의 로망을 하나씩 실현해 나가고 있다.

shyun@sportschosun.com