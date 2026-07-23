'부상 딛고 웃었다' 노시환은 또 달려갔다…그때처럼, 심우준 홈런엔 언제나 그가 있었다[광주 현장]

22일 광주KIA전에서 3점포를 날린 심우준을 뜨겁게 안아준 노시환. 지난해 4월 29일 대전 LG전에서 이적 후 첫 홈런을 때려냈을때 뜨거운 포옹을 나누던 그 장면이 떠올랐다. 광주·대전=허상욱 기자

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[광주=스포츠조선 허상욱 기자] 한화 이글스가 22일 광주 KIA챔피언스필드에서 KIA 타이거즈를 7대3으로 꺾으며 4연패 탈출과 동시에 후반기 첫 승을 신고했다. 선발 화이트가 7이닝 5탈삼진 1실점 호투로 팀의 든든한 버팀목이 된 가운데 이날 승리의 중심엔 심우준이 있었다.

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1번 타자로 출장한 심우준은 1회 첫 타석에서 3루땅볼로 물러났지만 이어진 기회를 놓치지 않았다.

팀이 1대0으로 앞선 2회초 1사 1,2루, 볼카운트 0-2의 불리한 상황. 올러가 던진 낮게 떨어지는 슬라이더를 거침없이 걷어올린 타구는 좌측 담장을 훌쩍 넘어 110m 3점홈런으로 이어졌다.

더그아웃으로 돌아온 심우준을 노시환이 환한 함박웃음으로 뜨겁게 끌어안았다. 그 장면은 낯설지 않았다. 꼭 1년 전인 2025년 4월 29일 대전 LG전. 한화 유니폼을 입고 이적 후 첫 홈런을 날린 심우준을 가장 먼저, 가장 뜨겁게 끌어안은 것도 노시환이었다. 지난해도 오늘도 그 자리엔 언제나 노시환이 있었다. 선후배 간의 끈끈한 정은 1년이 지난 지금도 조금도 달라지지 않았다.

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이날 노시환의 미소는 더욱 값졌다. 전날 경기에서 타격 도중 오른손 중지 통증을 호소하며 조기 교체돼 팀 안팎의 걱정을 한몸에 받았던 그였다. 그러나 이날 지명타자 겸 4번 타자로 선발 출장해 전날에 이어 멀티히트를 기록하며 힘을 보탰다. 다행히 큰 부상은 피한 것이다.

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부상을 딛고 돌아온 노시환, 방망이로 팀을 이끈 심우준 그리고 4연패 끝에 터진 후반기 첫 승. 그때 그날처럼 한화 이글스는 다시 날아오를 준비를 마쳤다.

2회초 1사 1,2루 심우준이 3점홈런을 치고 미소를 지으며 홈으로 향하고

오른쪽 손가락 통증을 이겨낸 노시환

동료들의 환영을 받으며 들어온 심우준을 뜨겁게 안아주고

지난해 4월 대전 LG전에서 이적 후 첫 홈런을 날린 심우준, '무관심 세리머니'의 설움을 풀어준 노시환의 뜨거운 포옹