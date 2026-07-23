'LA다저스 더 강해진다.' 최강 마무리 디아즈 트리플A에서 157km 던졌다. 다음주 ML 복귀.

LA 다저스 에드윈 디아즈. AP 연합뉴스

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[스포츠조선 권인하 기자]LA 다저스가 영입했던 마무리 에드윈 디아즈가 부상이후 처음으로 트리플A에서 공을 뿌렸다. 최고 구속 97.9마일(약 157.5㎞)을 찍으며 정상적인 컨디션을 보였다.

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에드윈 디아즈는 23일(이하 한국시각) 다저스의 트리플A팀인 오클라호마시티 코메츠 유니폼을 입고 새크라멘토 리버캐츠와의 원정경기에 중간 계투로 등판해 ⅔이닝 동안 1안타 2탈삼진 1실점을 기록했다. 그동안 싱클A와 루키리그에서 재활 등판을 해왔는데 트리플A에서 던졌다는 것은 메이저리그 복귀가 임박했다는 의미다.

1-5로 뒤진 6회말 두번째 투수 가렛 맥다니엘스에 이어 세번째 투수로 등판했다.

선두 7번 다이슨 크로스를 89.4마일 슬라이더로 헛스윙 삼진을 잡았다.

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8번 자크 모건도 풀카운트 승부 끝에 바깥쪽 슬라이더로 헛스윙 삼진.

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9번 토마스 가벨로에게 안타를 맞았다 2B2S에서 5구째 던진 바깥쪽 슬라이더가 우익수 앞으로 가는 안타가 됐다.

3명을 상대하며 투구수가 19개가 되자 곧바로 폴 저베이스로 교체.

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이후 저베이스가 볼넷에 이어 2연속 안타를 맞아 2점을 내줬고 디아즈에게 1실점이 주어졌다.

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올시즌을 앞두고 다저스와 3년 6900만달러의 역대 구원 투수 최고액 계약을 한 디아즈는 이상하게 시즌 초 부진했다. 7경기서 4세이브를 올렸지만 6이닝을 던지며 9안타 7실점, 평균자책점 10.50의 부진을 보였고 끝내 팔꿈치 부상으로 이탈, 유리체 제거 수술을 받았다.

7월초부터 재활 등판을 시작했고, 이번이 첫 트리플A에서의 피칭이었다. 디아즈는 주말에 한차례 더 트리플A에서 던진 뒤 문제가 없다면 다음주 메이저리그에 복귀할 계획이다.

다저스는 디아즈가 빠졌음에도 22일까지 64승38패, 승률 6할2푼7리로 내셔널리그 서부지구 단독 선두를 달리고 있다. 디아즈가 복귀해 기대한 피칭을 해준다면 불펜이 강화돼 더욱 좋은 후반기를 기대할 수 있다.

권인하 기자 indyk@sportschosun.com