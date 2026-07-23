괜히 김도영 라이벌이었겠나…329HR 강타자의 진심 조언, 마침내 첫 홈런까지 터졌다

22일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 한화와 KIA의 경기. 5회말 1사 1루 윤도현이 안타를 치고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.22/

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[광주=스포츠조선 이종서 기자] 5번째 1군 엔트리 등록. 사령탑의 안타까워하는 시선 속에서 결국 첫 홈런이 터졌다.

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KIA 타이거즈는 지난 21일 내야수 윤도현(23)을 1군 엔트리에 등록했다.

윤도현은 2022년 신인드래프트 2차 2라운드(전체 15순위)로 KIA에 지명됐다.

광주제일고 출신 윤도현은 학창 시절 광주동성고 김도영과 '라이벌'이라는 평가를 받았다. 공격 재능만큼은 리그 최고가 될 수 있다는 평가였다. 김도영은 1차지명으로 KIA의 부름을 받았고, 윤도현은 강릉고 투수 최지민에 이어 2라운드에서 KIA 유니폼을 입게 됐다.

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올 시즌 윤도현은 총 4차례 1군 엔트리에서 제외됐다. 그리고 21일 5번째 1군 등록. 현역 시절 329홈런을 치며 강타자로 활약했던 이범호 KIA 감독은 그동안의 윤도현의 문제점을 하나씩 분석했다.

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이 감독은 "윤도현이라는 선수 자체를 다른 팀에서 어떻게 생각하는지 알고 타석에 들어가야 하는데 본인이 가지고 있는 것만 생각하고 타석에 선다. 다른 팀에서는 반대로 볼 배합이 들어가는데 본인이 치고자 하는 공만 생각하니 실수가 반복됐다"라며 "캠프 때 잘치는 것은 어떤 공을 잘 치는지 등을 보려고 칠 수 있는 공을 주는데 지금은 못 치는 공을 참아내야 한다"고 이야기했다.

22일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 한화와 KIA의 경기. 5회말 1사 1루 윤도현이 안타를 치고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.22/

이 감독은 이어 "그 변화가 되고 볼배합 싸움을 잘하면 가지고 있는 능력은 충분히 좋다. 그런 부분을 많이 생각해야하지 않을까 싶다. 본인이 가지고 있는 생각 반대로 한다면 충분히 능력을 보여줄 수 있을 것 같다"고 강조했다.

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21일에는 벤치에서 대기했던 윤도현은 22일 김선빈이 다리에 불편함을 느끼면서 9번타자 겸 2루수로 선발 출전했다.

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윤도현은 마침내 모두가 기대했던 모습을 보여주기 시작했다. 5회 한화 선발 오웬 화이트와 7구의 승부를 펼쳤던 그는 7구째 스위퍼가 S존 낮게 들어오자 가볍게 쳐서 좌익수 앞 안타를 만들었다.

다음 타석에서는 강렬한 한 방도 터트렸다. 1-5로 지고 있던 8회말 선두타자로 나온 그는 한화 좌완투수 조동욱을 상대했다. 1B1S에서 3구째 포크볼이 S존 안에 들어오자 그대로 받아쳤고, 타구는 좌측 담장을 넘어갔다. 윤도현의 시즌 첫 홈런.

이 감독은 "선발로 나갈 때도 있고, 교체로 나갈 때도 있지만, 항상 준비를 잘해줬으면 한다"라며 "내야수가 빡빡하게 돌아가고 있어 힘을 보태준다면 팀에도 좋으니 잘해줬으면 하는 바람"이라고 말했다. 일단 안타와 홈런이 연달아 나오면서 다시 한 번 기대를 품게 했다.

광주=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com