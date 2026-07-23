김하성 초대형 위기 직면! '멀티히트 폭발' ATL 신인 유격수…'타격 머신' 대량 득점 물꼬→1점차 신승의 선봉장

짐 자비스. AFP연합뉴스

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[스포츠조선 강우진 기자]김하성의 강력한 경쟁자이자 신인 짐 자비스가 맹활약하면서 애틀랜타 브레이브스가 승리를 가져갔다. 샌디에이고 파드리스의 송성문은 경기 막판 대타로 출전했다.

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애틀랜타는 23일(한국시각) 미국 조지아주 컴벌랜드의 트루이스트파크에서 열린 샌디에이고와의 2026시즌 메이저리그 홈경기에서 7-6으로 승리했다.

애틀랜타 선발 투수는 마틴 페레즈였다. 타선에는 드레이크 볼드윈(포수)-아지 알비스(2루수)-맷 올슨(1루수)-마이클 해리스(중견수)-오스틴 라일리(3루수)-마이크 야스트렘스키(지명타자)-마우리시오 두본(좌익수)-짐 자비스(유격수)-브루어 히클렌(우익수)가 선발 출장했다.

샌디에이고 선발 투수로는 마이클 킹이 등판했다. 타선에는 페르난도 타티스 주니어(우익수)-루이스 렌히포(지명타자)-매니 마차도(3루수)-타이 프랜스(1루수)-잭슨 메릴(중견수)-루이스 캄푸사노(포수)-잰더 보가츠(유격수)-제이크 크로넨워스(2루수)-제이스 보웬(좌익수)이 섰다.

AP연합뉴스

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경기 초반은 투수전 양상이었다. 킹은 6이닝 5피안타 1자책 4볼넷 7삼진을 마크했다. 페레즈는 4이닝을 1피안타 무자책 4볼넷 3삼진으로 틀어막았다.

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선취점을 올린 쪽은 애틀랜타였다. 1회말 연속 볼넷으로 만들어진 무사 주자 만루 기회에서 해리스가 1루수 땅볼을 때렸고, 3루 주자 볼드윈이 홈으로 들어왔다. 애틀랜타는 이 기회를 더이상 살리지 못했고, 이닝을 종료했다. 이후 양팀은 득점을 뽑아내지 못했다.

7회초 샌디에이고가 만회에 성공했다. 메릴이 가운데 담장을 넘기는 홈런을 쏘아 올리면서 스코어는 1-1 동점이 됐다.

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애틀랜타는 8회말 반격을 시작했다. 김하성의 경쟁자 자비스의 활약이 돋보였다. 현재 김하성은 부상으로 트리플A에서 재활경기를 진행 중이다. 이 자리를 자비스가 대체하고 있다. 자비스는 1사 주자 1루 상황에서 우익수 방향으로 직선타를 때려 2루타를 만들어냈다. 1루에 있던 두본이 득점에 성공했다. 자비스는 이날 4타수 2안타 1타점 1득점으로 맹활약했다. 타율은 0.308에 이른다.

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자비스가 물꼬를 트자 애틀랜타의 득점 행렬이 이어졌다. 히클렌의 2루타와 알비스의 안타, 그리고 올슨과 라일리, 도미닉 스미스까지 안타를 때려내면서 점수차는 7-1까지 벌어졌다.

샌디에이고는 9회초 송성문을 대타로 출전시키며 역전을 노렸다. 송성문은 뜬공으로 물러났다. 그러나 샌디에이고는 포기하지 않았다. 쉬츠와 타티스가 연달아 적시타를 때려내면서 점수차는 7-4까지 좁혀졌다. 샌디에이고의 막판 집중력은 매서웠다. 렌히포의 투런포까지 터지면서 스코어는 7-6 한점차가 됐다. 그러나 기적은 일어나지 않았다. 마차도와 프랜스가 연달아 아웃되면서 애틀랜타가 1점차 신승을 거뒀다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com