스포츠조선

[현장인터뷰] 박정은 감독 "배운 점 많은 패배, 고모의 '잔머리 지적' 맞는 말씀"

기사입력 2025-08-30 16:51


[현장인터뷰] 박정은 감독 "배운 점 많은 패배, 고모의 '잔머리 지적'…

[부산=스포츠조선 최만식 기자] 부산 BNK 박정은 감독이 고모이자 '레전드' 박신자 여사의 '농구 못했다'는 칼날 지적을 '쿨'하게 인정했다.

박 감독이 이끄는 BNK는 30일 부산 사직실내체육관에서 벌어진 '2025 BNK금융 박신자컵' 개막경기 후지쯔 레드웨이브와의 경기에서 52대62로 패했다.

5개 팀, A조의 첫 경기라 결과에 일희일비할 필요는 없지만 박 감독은 배운 점이 많은 경기였다고 했다.

"확실히 우리가 부족한 점을 많다는 걸 알았다. 많은 걸 시도해 볼 수 있는 기회였고 남은 기간 어떻게 해야 하는지도 알 수 있었다. 아직 우리 팀 컨디션은 60%밖에 안된다. 후지쯔는 빅맨이 없는 데도 움직임 등 빈틈을 안 보여였다. 배울 수 있는 경기였다."

이어 이날의 주인공이자 개막 시투를 맡은 박신자의 발언이 화제에 올랐다. 박 여사는 개막전에 앞서 가진 기자회견에서 '지난 시즌 부산 BNK가 우승했다. 선수 시절의 박정은 감독을 어떻게 기억하나'라는 질문에 대해 "솔직히 정은이는 농구 잘 못했다. 가드인데 머리가 좋아서인지 몸 부딪히는 걸 잘 안하더라. 그런데 농구에는 패스를 줄수 있는 라인, 맥이라는 게 있는데 그걸 잘 보더라, 정은이가 선수였을 때 하루는 농구인 원로 선배가 "큰일났다. 너보다 농구 잘 하는 애가 나왔다"고 했는데 박정은이더라. 방열 선생도 만난 적이 있는데 그분도 정은이는 선수 때보다 감독을 더 잘한다고 하더라"라고 말했다.


[현장인터뷰] 박정은 감독 "배운 점 많은 패배, 고모의 '잔머리 지적'…
이에 박 감독은 "경기 시작 전에 그인터뷰 내용 듣었는데, 말린 것 같다"며 웃어 넘긴 뒤 레전드 고모의 지적에 솔직한 심정을 나타냈다.

박 감독은 "고모 말씀 백 번 맞는 말이다. 나는 선수 시절 약간 잔머리를 썼다고 할까. 움직임을 최소화한다고 한 게 고모가 볼 때 부족해 보였을 것이다. 고모는 상대와 부딪혀 싸워서 이겨내는 스타일이라 나는 잘 하는 농구는 아니었을 것"이라면서 "내가 선수 시작할 때 부터 '박신자 조카'라는 꼬리표가 달렸고, 부담스러웠다. 그 수식어를 지우기 위해 달리다 보니 여기까지 온 것 같다. 고모가 센스를 물려주신 듯하다. 여기에 내가 노력으로 더 완성되기를 바라는 마음이신 점 이해한다"고 말했다.

이어 이날 한-일전 패배에 대한 미안한 마음도 전했다. "지난 시즌 우승을 한 뒤 고모께 연락했는데 '내 눈으로 봐야겠어'라고 하시더니 이번에 방한하셨다. 고모 보시는 앞에서 오늘 꼭 이기고 싶었는데 팀이 완성 안 된 상태여서…, 다음에 고모 오시면 꼭 이기는 농구를 보여드리겠다. 그러기 위해 일본을 넘어야 한다. 선의의 경쟁자로서 일본을 이기기 위해 모든 지도자들이 더 노력해야 한다."

박 감독은 경기가 끝난 뒤 고모로부터 '한 수' 조언도 받았다고 한다. "고모가 '요즘 선수들은 체력이나 스킬도 좋아졌지만 속이는 동작, 수싸움에서 착하기만 하고 단면적으로 농구한다. 잔머리만 너한테 배우면 좋겠다'고 말씀하셨다."
부산=최만식 기자 cms@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

"100억 소송"..한국 온 송하윤 학폭 폭로자 "강제전학 인정해 놓고"

2.

'축구 구단주' 임영웅 "축구팀 영입 조건은 실력보다 인성, 회식으로 검증"

3.

황보, 이스라엘 국경서 알몸 조사 받고 치욕 "내가 킬러처럼 생겼나"

4.

심형탁, 子 하루에 도라에몽 조기교육 "첫 마스크팩까지"

5.

유재석, 가요제 참가자들 야망에 “팔자 고치려는 사람 있어” (놀뭐)

스포츠 많이본뉴스
1.

잘가 안토니! '충격적인 폭탄 취급' 탈맨유 임박→행복축구 할거야…"레알 베티스서 아모림에게 증명"

2.

'23구中 볼이 14개' 고우석 3볼넷 2실점, 회복되지 않는 컨디션...이대로 마이너에서 미국 생활 종료?

3.

'한국선수들 우승좀 합시다' 외국인 독식분위기 PBA-LPBA 4차투어 ‘SY 베리테옴므 챔피언십’ 31일 개막

4.

21세기 리그 우승 없는 '톱5' 굴욕! 손흥민, 홈 데뷔 "우승하러 왔다" 공개 선언…'흥분' LA가 들썩들썩 '만원 관중'→MLS가 난리

5.

HERE WE GO 폭로! 황희찬 울고, 오현규 웃었다…헹크 간판 스트라이커, 울버햄튼으로 이적

스포츠 많이본뉴스
1.

잘가 안토니! '충격적인 폭탄 취급' 탈맨유 임박→행복축구 할거야…"레알 베티스서 아모림에게 증명"

2.

'23구中 볼이 14개' 고우석 3볼넷 2실점, 회복되지 않는 컨디션...이대로 마이너에서 미국 생활 종료?

3.

'한국선수들 우승좀 합시다' 외국인 독식분위기 PBA-LPBA 4차투어 ‘SY 베리테옴므 챔피언십’ 31일 개막

4.

21세기 리그 우승 없는 '톱5' 굴욕! 손흥민, 홈 데뷔 "우승하러 왔다" 공개 선언…'흥분' LA가 들썩들썩 '만원 관중'→MLS가 난리

5.

HERE WE GO 폭로! 황희찬 울고, 오현규 웃었다…헹크 간판 스트라이커, 울버햄튼으로 이적

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.