[현장인터뷰] 박정은 감독 "배운 점 많은 패배, 고모의 '잔머리 지적'…

|
[부산=스포츠조선 최만식 기자] 부산 BNK 박정은 감독이 고모이자 '레전드' 박신자 여사의 '농구 못했다'는 칼날 지적을 '쿨'하게 인정했다.
"확실히 우리가 부족한 점을 많다는 걸 알았다. 많은 걸 시도해 볼 수 있는 기회였고 남은 기간 어떻게 해야 하는지도 알 수 있었다. 아직 우리 팀 컨디션은 60%밖에 안된다. 후지쯔는 빅맨이 없는 데도 움직임 등 빈틈을 안 보여였다. 배울 수 있는 경기였다."
이어 이날의 주인공이자 개막 시투를 맡은 박신자의 발언이 화제에 올랐다. 박 여사는 개막전에 앞서 가진 기자회견에서 '지난 시즌 부산 BNK가 우승했다. 선수 시절의 박정은 감독을 어떻게 기억하나'라는 질문에 대해 "솔직히 정은이는 농구 잘 못했다. 가드인데 머리가 좋아서인지 몸 부딪히는 걸 잘 안하더라. 그런데 농구에는 패스를 줄수 있는 라인, 맥이라는 게 있는데 그걸 잘 보더라, 정은이가 선수였을 때 하루는 농구인 원로 선배가 "큰일났다. 너보다 농구 잘 하는 애가 나왔다"고 했는데 박정은이더라. 방열 선생도 만난 적이 있는데 그분도 정은이는 선수 때보다 감독을 더 잘한다고 하더라"라고 말했다.
|
박 감독은 "고모 말씀 백 번 맞는 말이다. 나는 선수 시절 약간 잔머리를 썼다고 할까. 움직임을 최소화한다고 한 게 고모가 볼 때 부족해 보였을 것이다. 고모는 상대와 부딪혀 싸워서 이겨내는 스타일이라 나는 잘 하는 농구는 아니었을 것"이라면서 "내가 선수 시작할 때 부터 '박신자 조카'라는 꼬리표가 달렸고, 부담스러웠다. 그 수식어를 지우기 위해 달리다 보니 여기까지 온 것 같다. 고모가 센스를 물려주신 듯하다. 여기에 내가 노력으로 더 완성되기를 바라는 마음이신 점 이해한다"고 말했다.
이어 이날 한-일전 패배에 대한 미안한 마음도 전했다. "지난 시즌 우승을 한 뒤 고모께 연락했는데 '내 눈으로 봐야겠어'라고 하시더니 이번에 방한하셨다. 고모 보시는 앞에서 오늘 꼭 이기고 싶었는데 팀이 완성 안 된 상태여서…, 다음에 고모 오시면 꼭 이기는 농구를 보여드리겠다. 그러기 위해 일본을 넘어야 한다. 선의의 경쟁자로서 일본을 이기기 위해 모든 지도자들이 더 노력해야 한다."
박 감독은 경기가 끝난 뒤 고모로부터 '한 수' 조언도 받았다고 한다. "고모가 '요즘 선수들은 체력이나 스킬도 좋아졌지만 속이는 동작, 수싸움에서 착하기만 하고 단면적으로 농구한다. 잔머리만 너한테 배우면 좋겠다'고 말씀하셨다."
부산=최만식 기자 cms@sportschosun.com