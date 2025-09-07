스포츠조선

[현장에서]박지수 '원맨팀' 벗어났다, 더 단단해진 '슈퍼팀' 청주 KB "플랜 A-B 준비…더 늘 수 있다"

[부산=스포츠조선 김가을 기자]"박신자컵을 치르면서 좋아지고 있다고 느낀다."

청주 KB스타즈의 도전은 4강에서 막을 내렸다. 하지만 김완수 KB스타즈 감독과 선수들은 '숫자' 이상의 것을 얻었다.

KB는 6일 부산 사직체육관에서 열린 후지쯔(일본)와의 '2025 박신자컵' 4강전에서 73대78로 패했다. 3쿼터 한때 33-54, 21점 차로 크게 밀렸지만 매서운 뒷심을 발휘했다. 경기 막판 대역전극을 노렸다. 하지만 승패를 뒤집기엔 시간이 부족했다. 4강에서 패하며 우승 도전을 마감했다.

사실 KB는 이번 대회 '완전체'가 아니었다. '에이스' 박지수가 국제농구연맹(FIBA) 여자농구 아시아컵에서 어깨를 다쳐 재활에 몰두하고 있다. 대회 중엔 이채은 이윤미 나윤정이 줄줄이 부상으로 이탈했다. 그럼에도 한국 팀으로는 유일하게 4강에 올랐다. 준결승에서도 뒷심을 발휘하며 적장의 극찬을 끌어냈다. 구사카 히카루 후지쯔 감독은 "한국 팀이 포기하지 않고 하는 모습을 보면서 우리가 따라 해야 할 것 같다. 우리가 보여줘야 할 것 같다"고 말했다.

KB는 최근 몇 년 동안 성적 '롤러코스터'를 탔다. 김 감독이 KB의 지휘봉을 잡은 2021~2022시즌 정규리그 1위를 시작으로 5위-1위-4위를 각각 기록했다. 이유가 있다. 박지수의 존재 여부 때문이다. 박지수는 KB를 넘어 대한민국 여자농구의 현재이자 미래로 불린다. 박지수는 압도적 높이(1m96), 뛰어난 농구 센스 등으로 코트를 지배한다. 하지만 그에게도 치명적인 시즌이 있었다. 2022년 7월, 박지수가 쓰러졌다. 공황장애로 잠시 코트를 떠났다. 그 사이 KB의 성적도 바닥을 쳤다. 다행히도 박지수는 건강한 모습으로 돌아왔다. 박지수의 합류와 동시에 KB는 또 한 번 정상에 올랐다. 하지만 박지수가 2024~2025시즌 갈라타사라이 SK(튀르키예)로 이적했고, KB는 또 한 번 휘청였다. 그렇게 KB는 '박지수 원맨팀'에 머무는 듯했다.

이번에는 다르다. KB는 박지수가 있을 때와 없을 때, 그야말로 플랜A와 B로 나눠 치열하게 시즌을 준비하고 있다. 김 감독은 "박지수 유무의 차이는 있다. (박)지수가 돌아오면 팀이 더 좋아질 것이라고 한다. 하지만 지금 지수에게 뭔가 바라지 않는다. 부담을 주고 싶지 않다. 건강한 상태에서 차근차근 몸을 올려야 한다. 우리는 옵션을 늘린다고 생각한다. 지수가 골밑에서 강점이 있다. 그걸 플랜B로 만들어야 할 것 같다. 지금 모두가 다 재미있게 농구를 잘 하고 있다. 지수 활용도 더 고민해야 할 것"이라고 말했다.


KB는 이번 대회에서 국가대표 허예은-강이슬, 청소년 대표 송하윤 등을 앞세워 경기를 풀어냈다. 박지수까지 합류하면 '슈퍼팀'이 될 것이란 얘기가 나오는 이유다.

김 감독은 "지수가 돌아온다면 도움이 될 것이다. 하지만 그런 부담보다는 현재만 보고 미래는 나중에 생각하려고 한다"며 "선수들이 대회를 치르며 좋아지고 있다고 느낀다. 지금의 수비와 공격, 자신감, 의지를 더 발전시킨다면 더욱 좋아질 것 같다"고 했다. 강이슬도 "여자농구에서 내 나이가 전성기라고 생각한다. 개인적으로 발전이 늦은 것 같다. 플레이를 할수록 나도 이런 것을 할 수 있구나 싶었던 대회다. 스스로 기대된다. 더 늘 수 있다, 더 늘고 싶다"고 말했다.

부산=김가을 기자 epi17@sportschosun.com

