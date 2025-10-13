"시즌 개막? 우린 시작도 안했다" 2라운드를 벼르는 그들…부상자 복귀 …

|
[스포츠조선 최만식 기자]'2025~2026 LG전자 프로농구'가 1라운드 반환점을 돌고 있다. 13일 현재 1라운드 9경기(팀당) 가운데 4~5경기씩 치르며 본격적인 순위 경쟁에 접어드는 분위기다. 이처럼 경기 일정으로나, 분위기로나 새 시즌 농구 열기는 조기에 고조되고 있지만 "아직 시작도 안했다"는 듯 시즌 개막을 애써 부정하고 싶은 팀들이 있다. 이들은 2라운드 이후를 '진짜'라고 겨냥한다. 부산 KCC, 안양 정관장, 서울 삼성 등 부상으로 '완전체'를 이루지 못한 팀들이 그렇다. 이들 팀의 부상 이탈자는 승부를 좌우할 수 있는 '에이스' 자원이다. 특히 핵심 멤버를 잃은 상태에서도 상위권 경쟁을 할 정도로 잘 버티고 있어 부상자 복귀 이후에 대한 기대감도 높아지고 있다.
삼성은 간판 토종 빅맨 이원석의 복귀를 학수고대한다. 지난 9월 일본 전지훈련 도중 오른 손목 미세골절상을 입었고, 1개월 만인 지난 10일 깁스를 풀었다. 이대성-앤드류 니콜슨 조합이 안착되면서 '만년 꼴찌'에서 5할 승률을 보이고 있는 삼성으로서는 이원석 복귀 이후 2라운드부터가 진짜 시작인 셈이다. 김효범 삼성 감독은 "이원석이 합류하면 니콜슨의 부담을 덜 수 있고, 옵션도 다양해지는 등 한층 강력해질 것"이라고 자신감을 보였다.
최만식 기자 cms@sportschosun.com