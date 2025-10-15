KB스타즈, 시즌 개막 앞두고 11월 1일 평가전과 출정식 겸한 쇼케이스 개최

기사입력 2025-10-15 18:14


KB스타즈, 시즌 개막 앞두고 11월 1일 평가전과 출정식 겸한 쇼케이스…



청주 KB스타즈는 새 시즌 개막을 앞두고 오는 11월 1일 오후 7시 청주체육관에서 '2025-2026시즌 쇼케이스(Show Case)'를 개최한다고 밝혔다.

이날 쇼케이스는 KBS N스포츠를 통해 전 일정이 생중계되며, 대만 리그 챔피언 캐세이라이프를 초청해 펼쳐지는 공식 평가전과 팬들과 함께하는 출정식으로 구성된다.

KB스타즈는 이번 평가전을 통해 지난 박신자컵 대회와 전지훈련을 거치며 더욱 결속된 선수단의 전력을 연고지 팬들에게 가장 먼저 선보일 예정이라고 전했다. 이어 진행되는 출정식에서는 신규 캐치프레이즈 및 기념영상 공개, 선수단 출사표 발표 등을 통해 새 시즌에 대한 기대감을 높일 전망이다.

특히 이번 행사는 입장수익 전액을 연고지(청주) 소외계층에게 기부하는 자선행사로 진행된다. KB스타즈는 경기장을 찾은 모든 관중에게 한정판 머플러를 증정해 행사를 기념하고 나눔의 의미를 공유할 계획이다.

매년 새로운 컨셉트의 출정식으로 팬들과 소통하고 있는 KB스타즈는 이번 시즌 쇼케이스의 규모를 한층 확대했다. 경기장 안팎에서는 다양한 체험 이벤트와 볼거리, 먹거리 등을 마련해 오랜시간 농구 시즌을 기다려온 팬들에게 즐거운 추억을 선사할 예정이다. 이번 쇼케이스의 입장권은 21일부터 WKBL 홈페이지 및 통합 앱에서 일반 예매가 가능하며, 멤버십 회원은 하루 앞선 20일부터 예매 가능하다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

55세 김혜수, 레깅스 벗을 틈도 없다…'시그널2' 앞두고 완벽 몸 만들기

2.

장우혁, '♥16살 연하' 공개열애 4주만에 '기쁜 소식' 전했다..."최고의 신붓감 만나"

3.

사업가 된 이효리, 요가원 열고 티셔츠 판매까지.."수익금은 전액 기부"

4.

'미나♥' 류필립, '불화설' 수지 댓글에 반박.."돈 많이 벌고 이득 본 건 누나"

5.

"20년 활동 과부하" 개리, 3년째 방송 쉬는 이유=육아휴직 "내 인생 최고 선택"

스포츠 많이본뉴스
1.

폰세의 1차전 맞대결 파트너, 최원태냐 가라비토냐, 답은 이미 나와있다[PO]

2.

이강인 불쌍하네, 이걸 어떻게 뚫어...PSG 월클 동료 싹쓸이 초토화, 치솟는 몸값→걱정되는 주전 경쟁

3.

“일본은 한국과 전혀 다르다” 세계가 인정한 한일 격차...주장 손흥민은 단호 “일본? 관심 없다”

4.

'자나깨나 불펜걱정' 장현식 함덕주 박명근 첫 청백전서 1이닝 무실점. 근데 153㎞ 직구 쾅! 대박은 따로 있었다[이천 현장]

5.

RYU 보다 위인가.. 야마모토 SSS급 투구 → '신(神)'급 칭송! 적장이 놀란 진짜 이유는

스포츠 많이본뉴스
1.

폰세의 1차전 맞대결 파트너, 최원태냐 가라비토냐, 답은 이미 나와있다[PO]

2.

이강인 불쌍하네, 이걸 어떻게 뚫어...PSG 월클 동료 싹쓸이 초토화, 치솟는 몸값→걱정되는 주전 경쟁

3.

“일본은 한국과 전혀 다르다” 세계가 인정한 한일 격차...주장 손흥민은 단호 “일본? 관심 없다”

4.

'자나깨나 불펜걱정' 장현식 함덕주 박명근 첫 청백전서 1이닝 무실점. 근데 153㎞ 직구 쾅! 대박은 따로 있었다[이천 현장]

5.

RYU 보다 위인가.. 야마모토 SSS급 투구 → '신(神)'급 칭송! 적장이 놀란 진짜 이유는

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.