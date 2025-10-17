"트레이드될 줄 몰랐다" SGA의 울분에 찬 회상 "OKC 트레이드 승자로 만들겠다고 다짐했었다"

기사입력 2025-10-17 15:48


"트레이드될 줄 몰랐다" SGA의 울분에 찬 회상 "OKC 트레이드 승자…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

[스포츠조선 류동혁 기자] "트레이드 될 줄 몰랐다."

오클라호마시티 선더의 절대 에이스 샤이 길저스 알렉산더는 이렇게 얘기했다.

그는 최근 한 OTT 시리즈에 출연, 트레이드 당시 솔직한 심경을 밝혔다.

미국 CBS스포츠는 17일(한국시각) '샤이 길저스 알렉산더는 LA 클리퍼스에서 오클라호마시티로 트레이드될 줄 몰랐다고 했다. 그는 오클라호마가 트레이드의 승자로 만들겠다고 다짐했다고 당시를 회상하면서 얘기했다'고 보도했다.

길저스 알렉산더는 2019년 LA 클리퍼스에서 오클라호마시티로 트레이드됐다.

당시 윈 나우였던 LA 클리퍼스는 FA 최대어였던 카와이 레너드를 영입했다. 레너드는 폴 조지를 요구했고, 오클라호마에서 뛰고 있던 폴 조지 역시 응답했다. LA 클리퍼스는 당시 팀내 최고 유망주였던 길저스 알렉산더를 오클라호마에게 내줬다. 당시 레너드와 폴 조지의 결합은 센세이셔널했고, LA 클리퍼스는 강력한 우승후보로 떠올랐지만, 성공하지 못했다.

반면 오클라호마에게는 엄청난 행운이었다. 길저스 알렉산더는 지난 시즌 정규리그 MVP, 파이널 MVP에 올랐고, 그를 중심으로 리빌딩에 성공한 오클라호마는 모든 팀들이 부러워하는 전력을 구축했다. 지난 시즌 우승은 첫 시발점이다.

게다가 LA 클리퍼스에게 얻은 신인 픽으로 2옵션 제일런 윌리엄스까지 획득했다.

상황은 완전히 바뀌었다. 길저스 알렉산더는 리그 최고의 선수가 됐다. 그는 '당시 트레이드가 올 줄은 몰랐다. 나는 클리퍼스 조직에 주전 포인트 가드가 될 만큼 충분히 좋은 농구 선수라는 것을 증명했다고 생각했던 기억이 난다. 트레이드가 끝났을 슌 오클라호마시티가 트레이드에서 이겼다고 느끼도록 하고 싶었다'고 했다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이수근, '1박2일' 하차 12년만 고백 "노홍철 이해 안 돼, 너무 괴로웠다" ('짠한형')

2.

김대호, 쿠바에서 이상형 만나 심쿵 "먼저 다가와 말 걸어" ('흙심인대호')

3.

[공식] 김남길X박보검X이현욱 사극 영화 '몽유도원도' 캐스팅 확정..14일 첫 삽 떴다

4.

53세 김석훈, "피부 주름이 '전신 질환 경고'라니...말만 들어도 귀가 번쩍"

5.

임영웅, '회식 사건' 전말 뭐길래...안정환 극대노 "괘씸해" (뭉찬)

스포츠 많이본뉴스
1.

'세상에 이럴 수가!' 韓 축구 경사 났네. PSG 이강인 AFC 올해의 국제선수상 수상 쾌거. 라이벌 쿠보 꺾었다

2.

'준우승만 4번' 김경문 감독의 목표는 PO 통과가 아니다...한화, 셧아웃 압승을 노려야 한다

3.

"홈구장서 작별 인사 원해" '손흥민 임대 복귀' 퍼즐 딱 맞췄다…'토트넘, 쏘니 영입으로 시간 번다'→공격진 정상화 시작

4.

"브라질전 45분 출전이 전부" 아쉬움 컸던 카스트로프, 독일 돌아가자 '큰 선물' 받았다

5.

[오피셜] 韓 최고의 공식발표...'최초 혼혈 국대' 카스트로프, 이달의 선수상 수상 '분데스 완벽 적응 성공'

스포츠 많이본뉴스
1.

'세상에 이럴 수가!' 韓 축구 경사 났네. PSG 이강인 AFC 올해의 국제선수상 수상 쾌거. 라이벌 쿠보 꺾었다

2.

'준우승만 4번' 김경문 감독의 목표는 PO 통과가 아니다...한화, 셧아웃 압승을 노려야 한다

3.

"홈구장서 작별 인사 원해" '손흥민 임대 복귀' 퍼즐 딱 맞췄다…'토트넘, 쏘니 영입으로 시간 번다'→공격진 정상화 시작

4.

"브라질전 45분 출전이 전부" 아쉬움 컸던 카스트로프, 독일 돌아가자 '큰 선물' 받았다

5.

[오피셜] 韓 최고의 공식발표...'최초 혼혈 국대' 카스트로프, 이달의 선수상 수상 '분데스 완벽 적응 성공'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.