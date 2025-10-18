[KBL리뷰]17점차 대역전 DB, 연패 위기 피했다…알바노 맹활약 앞세…

[KBL리뷰]17점차 대역전 DB, 연패 위기 피했다…알바노 맹활약 앞세워 소노전 83-76 승리

기사입력 2025-10-18 16:10


[스포츠조선 최만식 기자] 남자프로농구 원주 DB가 짜릿한 역전극으로 연패를 허용하지 않았다.

DB는 18일 원주DB프로미아레나에서 벌어진 '2025~2026 LG전자 프로농구' 고양 소노와의 홈경기서 막판 추격전 끝에 83대76으로 역전승했다.

이로써 DB는 4승2패를 기록하며 상위권으로 재진입했고, 소노전 4연패의 사슬도 끊었다. 반면 시즌 첫 연승에 실패한 소노는 2승4패를 기록했다.

이날 경기는 소노가 먼저 웃었지만, DB가 마지막에 웃은 대결이었다. 상대적 전력 약체로 꼽힌 소노의 투지가 경기 초반부터 빛을 발했다. 소노 외국인 선수 네이던 나이트가 리바운드로 골밑을 든든하게 지켜주는 가운데 아시아쿼터 케빈 켐바오가 주 득점원으로 소노의 슴통을 텄다.

그덕에 22-16으로 1쿼터 기선제압에 성공한 소노는 2쿼터에서도 점수 차를 더 벌리며 10점 차(42-32)로 전반을 마치는데 성공했다. 이 과정에서 DB는 3점슛 9개 중 1개밖에 성공하지 못하는 난조에 시달린 반면, 소노는 켐바오의 2개를 포함, 4개를 성공하며 리드 유지의 원동력으로 삼았다.

위기에 몰린 DB는 3쿼터 시작과 함께 신형 '득점 용병' 헨리 엘렌슨과 이선 알바노를 앞세워 추격을 시작했지만 오래 가지 않았다. 나이트가 호쾌한 '인유어페이스' 덩크슛 2개, 켐바오가 3점슛 1개를 추가하며 찬물을 끼얹었기 때문이다. 3쿼터 5분여 만에 스코어는 57-42로 더 벌어졌다.


외국인 선수+아시아쿼터 조합의 맞대결 양상으로 치고받은 공격전에서 소노가 앞선 가운데 수비력에서도 DB를 압도했다. 소노는 악착같은 전방 압박과 협력수비로 상대를 괴롭혔고, 리바운드 집중력도 비교 우위였다.

특히 지난 12일 대구 한국가스공사전(86대80 승)에서 더블더블(20득점-11리바운드)를 기록했던 켐바오는 알바노가 3쿼터에 3점슛을 몰아치는 것에 3점슛으로 응수하며 추격 봉쇄에 앞장섰다.


DB는 당하고만 있지 않았다. 늦은 반격에 불을 뿜기 시작했다. 3쿼터 막판 알바노와 강상재의 릴레이 득점으로 11점 차(53-64)로 좁히는 데 성공한 DB는 4쿼터 시작과 함께 알바노의 외곽포로 한 자릿수 점수 차로 추격했다.

그렇게 고삐를 바짝 된 DB는 6분 만에 71-70으로 역전에 성공했고, 한때 17점 차까지 벌어졌던 경기 흐름을 뒤집었다. 이후 치열한 공방전으로 홈팬들의 손에 땀을 쥐게 했다.

피말리는 시소게임은 경기 종료 직전까지 이어졌다. 종료 28초 전, 강상재가 공격리바운드에 이은 팁인으로 81-76으로 달아나면서 마침내 승부가 결정났다.
최만식 기자 cms@sportschosun.com

