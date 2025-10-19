[현장리뷰]'허웅 또 쐐기포'→'실책 22개' 부산 KCC 그래도 강하다, 소노 64-58 잡고 4연승+선두 질주

최종수정 2025-10-19 16:08

[현장리뷰]'허웅 또 쐐기포'→'실책 22개' 부산 KCC 그래도 강하다…
사진제공=KBL

[현장리뷰]'허웅 또 쐐기포'→'실책 22개' 부산 KCC 그래도 강하다…
사진제공=KBL

[현장리뷰]'허웅 또 쐐기포'→'실책 22개' 부산 KCC 그래도 강하다…
사진제공=KBL

[고양=스포츠조선 김가을 기자]부산 KCC는 강했다. 숀 롱이 5반칙 퇴장으로 이탈해도, 실책을 무려 22개를 범해도 이겼다.

부산 KCC는 19일 고양 소노 아레나에서 열린 고양 소노와의 '2025~2026 LG전자 프로농구' 원정경기에서 64대58로 승리했다. KCC(5승1패)는 4연승을 달리며 1위 자리를 굳게 지켰다. 반면, 소노(2승5패)는 2연패했다.


[현장리뷰]'허웅 또 쐐기포'→'실책 22개' 부산 KCC 그래도 강하다…
사진제공=KBL

[현장리뷰]'허웅 또 쐐기포'→'실책 22개' 부산 KCC 그래도 강하다…
사진제공=KBL
180도 다른 분위기의 두 팀이다. 소노는 18일 치른 원주 DB와의 경기에서 패했다. 2승4패로 공동 8위에 머물러 있다. 이에 맞서는 KCC(4승1패)는 3연승하며 단독 1위에 랭크됐다.

경기 초반 KCC가 분위기를 이끌었다. 숀 롱, 장재석 허웅 등이 고르게 득점포를 가동했다. 반면, 소노는 1쿼터 시작 4분여 동안 무득점에 그쳤다. 소노는 이정현을 중심으로 전열을 가다듬었다. 잘 나가던 KCC는 연달아 오펜스 파울을 범하며 주춤했다. 1쿼터는 16-16으로 막을 내렸다.

2쿼터 들어 소노가 이정현의 외곽포로 경기를 뒤집었다. 여기에 상대 U-파울로 공격권을 얻어내며 분위기를 탔다. KCC는 잠잠하던 송교창이 내외곽을 오가며 득점포를 가동했다. 다급해진 소노는 실책을 범하며 흔들렸다. KCC가 38-26으로 앞선 채 전반을 마감했다.


[현장리뷰]'허웅 또 쐐기포'→'실책 22개' 부산 KCC 그래도 강하다…
사진제공=KBL

[현장리뷰]'허웅 또 쐐기포'→'실책 22개' 부산 KCC 그래도 강하다…
사진제공=KBL
후반 들어 어수선한 분위기가 연출됐다. KCC는 연거퍼 실책을 범하며 스스로 발목 잡았다. KCC는 3쿼터에만 실책 10개를 기록했다. KCC는 달아나지 못했다. 반면, 소노는 쉬운 득점을 번번이 놓쳤다. 그나마 소노가 켐바오와 이정현의 득점으로 점수 차를 좁혔다. KCC가 46-40으로 3쿼터를 마쳤다.

마지막 쿼터 뜨거운 대결이 이어졌다. 골밑은 그야말로 전쟁터였다. 경기 종료 4분28초를 남기고 대형 변수가 발생했다. 숀 롱이 5반칙으로 퇴장을 당한 것이다. KCC는 챌린지 요청했지만, 바뀌는 것은 없었다.

KCC는 흔들리지 않았다. 송교창의 외곽포와 에르난데스의 골밑 득점으로 점수를 쌓았다. 소노는 작전 시간을 불러 전열을 가다듬었다. 하지만 KCC는 경기 종료 1분여를 남기고 허웅의 쐐기 3점슛을 앞세워 사실상 승기를 잡았다. 소노는 정희재의 3점슛으로 추격했지만, KCC는 곧바로 터진 김동현의 외곽포로 승리를 완성했다.

고양=김가을 기자 epi17@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

솔비, 2300만원 작품 탄생..전현무·유진도 반한 '진짜 화가' 됐다 ('백반기행')

2.

"드레스 입은 여성 보인다"..전현무, 드디어 미래의 신부 발견 ('사당귀')

3.

미자, ♥김태현과 2세 포기하더니..우울증 고백 "죽을 생각만 했다"

4.

출근하는 아내, 남편에겐 "육아휴직, 6년정도 해달라" 말이 돼?…24시간 쉴틈없다(결혼지옥)

5.

[종합]윤두준 빠지고 용준형 등장…하이라이트 팬들 뿔났다(전문)

스포츠 많이본뉴스
1.

'원샷원킬' 손흥민, 역사에 남을 득점→요리스 대참사 실수+SON 빼자마자 '와르르'→90분 극장 동점골...LAFC, 콜로라도전 2-2 무승부

2.

삼성 중대 변수 발생...'푸른 피의 에이스' 원태인, 3차전 등판 불가일 수 있다 [PO2 현장]

3.

"I am happy" 김혜성, 그 끈질긴 생존 능력 WS도? 로버츠는 딱 하나만 본다...대주자가 얼마나 중요할지

4.

'외국인 트리오 총출동' PO 노리는 이랜드-부산, 승점 6 짜리 '빅뱅'[현장 라인업]

5.

피치클락 신경전의 진실. 폰세, 관련 규정 몰랐다 → 구자욱 어리둥절 "선수협에서도 다 이야기 된 내용.. 기분 썩 좋지 않았다"

스포츠 많이본뉴스
1.

'원샷원킬' 손흥민, 역사에 남을 득점→요리스 대참사 실수+SON 빼자마자 '와르르'→90분 극장 동점골...LAFC, 콜로라도전 2-2 무승부

2.

삼성 중대 변수 발생...'푸른 피의 에이스' 원태인, 3차전 등판 불가일 수 있다 [PO2 현장]

3.

"I am happy" 김혜성, 그 끈질긴 생존 능력 WS도? 로버츠는 딱 하나만 본다...대주자가 얼마나 중요할지

4.

'외국인 트리오 총출동' PO 노리는 이랜드-부산, 승점 6 짜리 '빅뱅'[현장 라인업]

5.

피치클락 신경전의 진실. 폰세, 관련 규정 몰랐다 → 구자욱 어리둥절 "선수협에서도 다 이야기 된 내용.. 기분 썩 좋지 않았다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.