'베테랑의 향기' 선두경쟁 kCC-정관장의 숨은공신...'커리어하이'장재…

[스포츠조선 최만식 기자] 22일 열린 '2025~2026 LG전자 프로농구' 안양 정관장-부산 KCC의 경기는 올시즌 선두 경쟁에 본격적으로 불을 지핀 계기가 됐다. 공동 2위였던 정관장이 60대57로 승리하며 6승2패를 기록, 선두였던 KCC를 끌어내리고 반 게임차 단독 선두로 올라섰다. 5승2패 KCC는 창원 LG, 수원 KT와 공동 2위를 형성하며 4강의 치열한 전쟁 시작을 알렸다.
고참이라고 짐짓 기 살려주려는 게 아니다. 화려하게 드러나지 않지만 장재석의 나이를 잊은 듯한 숨은 공로는 매경기 빠지지 않는다. 젊은 선수들이 부끄러워 해야 할 정도로 궂은일을 마다하지 않는다. 지난 봄 FA 시즌, 샐러리캡을 맞추기 위해 이승현을 떠나보내야 했을 때, 최준용이 부상 이탈했을 때 KCC에 엄습했던 토종 빅맨 공백 우려를 잊게 한 이도 장재석이다.
국내 농구판에서 허슬플레이, 수비 대명사로 꼽히는 김영현도 정관장의 상승세에서 빼놓을 수 없는 '형님'이다. 프로 13년차인 그는 올시즌 현재 평균 3.9득점-3점슛 1.1개-3.0리바운드-0.8가로채기로 개인 역대 최고기록을 작성하고 있다. 지난 22일 KCC전에서 허웅 봉쇄에 일등공신이었던 표승빈은 "수비 실력이 좋은 비결은 (김)영현이 형이 하는 걸 보고 배웠기 때문"이라고 말하기도 했다. 나이를 거꾸로 먹는 장재석-김영현 덕에 KCC와 정관장의 걱정했던 시즌 초반은 행복하기만 하다.
최만식 기자 cms@sportschosun.com