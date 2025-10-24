천시 빌럽스 포틀랜드 감독, 테리 로지어. NBA 불법베팅혐의 체포. 美 매체 "빌럽스, 로지어, 즉각 분리"

기사입력 2025-10-24 10:37


천시 빌럽스 포틀랜드 감독, 테리 로지어. NBA 불법베팅혐의 체포. 美…
PORTLAND, OREGON - OCTOBER 23: Portland Trailblazers head coach Chauncey Billups exits the Mark O. Hatfield United States Courthouse after his arraignment on October 23, 2025 in Portland, Oregon. Billups, the 2004 NBA Finals MVP, was charged for his alleged participation in a scheme that involved rigging illegal poker games. Mathieu Lewis-Rolland/Getty Images/AFP (Photo by Mathieu Lewis-Rolland / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

[스포츠조선 류동혁 기자] NBA가 악재를 맞았다. 불법 스포츠베팅 혐의로 천시 빌럽스 포틀랜드 감독, 마이애미 히트 테리 로지어, 전 클리블랜드 선수 겸 어시스트 코치 데이먼 존스가 체포됐다.

미국 AP 통신과 ESPN 등 현지 매체들은 일제히 24일(한국시각) '포틀랜드 천시 빌럽스, 마이애미 테리 로지어, 전 클리블랜드 선수 겸 어시스턴트 코치 데이먼 존스가 마피아가 지원하는 불법 스포츠 베팅 및 조작된 포커 게임과 관련된 두 가지 조사의 일환으로 체포되었다고 당국이 목요일 발표했다'고 보도했다.

ESPN은 'FBI 국장 카시 파텔은 11개 주를 대상으로 수천만 달러가 소요된 수년간의 수사 결과 총 34명이 체포됐다고 밝혔다. 법 집행 당국은 여러 혐의가 4개의 마피아 가족과 조직 범죄 네트워크와 관련이 있다고 했다'보도했다.

로지어는 미국 플로리다주 올랜도의 한 호텔에서 체포됐고, NBA 내부 정보를 이용한 불법 스포츠 베팅 계획에 가담한 혐의를 받고 있다.

AP 통신은 '기소장에 따르면 계획의 일환으로 2023년 3월부터 2024년 3월까지 샬럿 호네츠, 올랜도 매직, 트레일 블레이저스, 로스앤젤레스 레이커스, 토론토 랩터스가 포함된 최소 7개의 NBA 경기에 비공개 정보를 사용했다. 7경기 중 3경기에서 선수들은 의도적으로 경기에서 제외됐다'고 보도했다.

미국 오리건 주에서 체포된 빌럽스 포틀랜드 감독은 마피아 가족의 지원을 받는 언더그라운드 포커 게임을 조작하려는 광범위한 계획을 혐의로 별도의 기소장에 기소됐다고 당국은 밝혔다.

NBA는 '빌럽스와 로지어는 팀에서 분리조치됐다. 우리는 매우 심각하게 이 사안을 받아들이고 있으며 우리 게임의 무결성은 여전히 우리의 최우선 순위'라고 공식발표했다.

포틀랜드는 어시스턴트 코치 티아고 스플리터가 임시 감독을 맡는다. 포틀랜드는 '천시 빌럽스 감독의 혐의를 알고 있고, 조사에 전적으로 협조하고 있다'고 공식 발표했다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김재원 아나, 충격적인 'KBS 퇴직 위로금' 액수 공개 "기대했는데..회사가 어렵더라"

2.

서동주, 경차 타고 VIP 행사 갔다가 쫓겨났다 "태어나서 처음으로 민망"

3.

'이혼' 홍진경, 유학 보낸 딸 징계 위기 "학교 뒤집어져..그냥 넘어갈 일 아냐"

4.

'90세' 이순재, 건강이상설 결국 사실이었나 "상태 좋지 않다"

5.

최화정, 품절대란 '한효주 김' 먹고 의아 "이게 왜 난리지?"

스포츠 많이본뉴스
1.

"손흥민, GOAT 메시 못 넘었지만" MLS 유니폼 판매 2위도 놀랍다!+"LA 원정경기 관중 16% 증가"

2.

소신 발언! "손흥민+케인같은 월클 구원 더이상 없다"…프랭크도 인정 "불평 없이 지금 선수로 최대한 노력"

3.

'흥민이 형, 나 어떻게 해' 英 BBC 또 평점 테러…손흥민 떠난 토트넘 새 핵심, 히샬리송 '충격' 평가 "암울한 결말"

4.

"첫 시즌에 이런 경험을…" PS 선발까지 제대로 해냈다, '특급 신인' 쾌속 성장→국제 무대도 기대 가득

5.

출루율 2할은 곤란해! 2169G 뛰고, 2618안타 쳤는데…손아섭의 마지막 소원, 한화가 이뤄줄 수 있나 [PO포커스]

스포츠 많이본뉴스
1.

"손흥민, GOAT 메시 못 넘었지만" MLS 유니폼 판매 2위도 놀랍다!+"LA 원정경기 관중 16% 증가"

2.

소신 발언! "손흥민+케인같은 월클 구원 더이상 없다"…프랭크도 인정 "불평 없이 지금 선수로 최대한 노력"

3.

'흥민이 형, 나 어떻게 해' 英 BBC 또 평점 테러…손흥민 떠난 토트넘 새 핵심, 히샬리송 '충격' 평가 "암울한 결말"

4.

"첫 시즌에 이런 경험을…" PS 선발까지 제대로 해냈다, '특급 신인' 쾌속 성장→국제 무대도 기대 가득

5.

출루율 2할은 곤란해! 2169G 뛰고, 2618안타 쳤는데…손아섭의 마지막 소원, 한화가 이뤄줄 수 있나 [PO포커스]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.