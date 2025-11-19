KB스타즈, 시즌 첫 경기부터 삼성생명 대파하며 우승후보 위용 과시

기사입력 2025-11-19 20:52


KB스타즈 박지수가 19일 용인실내체육관에서 열린 'BNK금융 2025~2026 여자프로농구' 삼성생명전에서 골밑슛을 시도하고 있다. 사진제공=WKBL



올 시즌 '1강'으로 꼽힌 KB스타즈가 개막 첫 경기부터 위용을 제대로 보여줬다.

KB스타즈는 19일 용인실내체육관에서 열린 'BNK금융 2025~2026 여자프로농구' 삼성생명과의 시즌 첫 경기에서 82대61로 대승을 거뒀다.

센터 박지수의 복귀 효과도 있었지만, 지난 시즌 박지수가 없는 가운데 많은 출전 기회를 얻으면서 부쩍 성장한 식스맨들의 라인업 가세도 분명 한 몫 했다.

경기 전부터 KB스타즈 김완수 감독의 표정에는 여유가 넘쳤다. 가장 강력한 우승 후보라는 예상에 대해 "부담감도 크지만, 그만큼 선수들에겐 자부심도 생기는 계기"라며 "숙명을 피할 수 없으니 즐기자고 했다"고 말했다. 그러면서 "박지수는 이제 팀에 합류해서 훈련을 소화하기 시작한지 열흘 정도 밖에 되지 않아 풀타임을 뛰기에는 경기 체력이 부족하다"며 "오히려 이채은 양지수 성수연 등 지난 시즌과 박신자컵 등 실전과 경쟁을 통해 성장한 식스맨 선수들을 더 지켜봐 주셨으면 한다"고 덧붙였다.

김 감독의 '예고'는 결코 허언이 아니었다. KB는 전반 대량 득점의 물꼬를 이채은부터 트기 시작했다. 선발 출전 기회를 잡은 이채은은 골밑슛에 이은 벼락같은 3점슛 2개로 혼자서 8득점을 올렸다. 이어 허예은과 나은정도 외곽포에 가세했다. 1쿼터 중반 투입된 박지수는 연습 부족으로 인해 볼 핸들링과 매치업 선수를 놓치는 수비 실수 등이 노출됐다. 하지만 우월한 높이과 힘을 바탕으로 삼성생명 배혜윤을 제치고 연속으로 골밑슛을 성공시켰다.

삼성생명도 1쿼터에 이해란의 연속 득점에 이어 김아름의 연속 2개 3점포로 따라붙었다. KB의 위력은 2쿼터에 제대로 나왔다. 팀의 주포인 강이슬이 득점에 가세하기 시작한데다 양지수와 함께 재투입된 이채은까지 지속적으로 외곽을 노리며 점수를 쭉쭉 벌려나가기 시작했다. 삼성생명은 KB의 강한 압박과 높이를 좀처럼 공략하지 못하며 2쿼터 9분 넘게 배혜윤의 골밑슛 단 2득점에 그쳤다. KB는 전반에만 5명의 선수가 10개의 3점포를 성공시키며 전반을 49-26, 거의 더블 스코어 차이로 앞섰고 사실상 승기를 잡았다.

KB는 박지수가 7득점에 그쳤지만, 큰 문제는 아니었다. 무엇보다 식스맨들이 주전을 대체할만큼 성장했고, 허예은에 의존하던 가드진의 경우에도 사카이 사라와 성수연까지 가세하면서 옵션이 다양해져 리딩과 공수 능력에도 시너지 효과가 나타나는 등 좀처럼 허점을 찾기 어려워졌다. 이채은은 16득점으로 본인의 커리어하이를 찍었다.


용인=남정석 기자 bluesky@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

