KB스타즈, 시즌 첫 경기부터 삼성생명 대파하며 우승후보 위용 과시

|
올 시즌 '1강'으로 꼽힌 KB스타즈가 개막 첫 경기부터 위용을 제대로 보여줬다.
센터 박지수의 복귀 효과도 있었지만, 지난 시즌 박지수가 없는 가운데 많은 출전 기회를 얻으면서 부쩍 성장한 식스맨들의 라인업 가세도 분명 한 몫 했다.
경기 전부터 KB스타즈 김완수 감독의 표정에는 여유가 넘쳤다. 가장 강력한 우승 후보라는 예상에 대해 "부담감도 크지만, 그만큼 선수들에겐 자부심도 생기는 계기"라며 "숙명을 피할 수 없으니 즐기자고 했다"고 말했다. 그러면서 "박지수는 이제 팀에 합류해서 훈련을 소화하기 시작한지 열흘 정도 밖에 되지 않아 풀타임을 뛰기에는 경기 체력이 부족하다"며 "오히려 이채은 양지수 성수연 등 지난 시즌과 박신자컵 등 실전과 경쟁을 통해 성장한 식스맨 선수들을 더 지켜봐 주셨으면 한다"고 덧붙였다.
김 감독의 '예고'는 결코 허언이 아니었다. KB는 전반 대량 득점의 물꼬를 이채은부터 트기 시작했다. 선발 출전 기회를 잡은 이채은은 골밑슛에 이은 벼락같은 3점슛 2개로 혼자서 8득점을 올렸다. 이어 허예은과 나은정도 외곽포에 가세했다. 1쿼터 중반 투입된 박지수는 연습 부족으로 인해 볼 핸들링과 매치업 선수를 놓치는 수비 실수 등이 노출됐다. 하지만 우월한 높이과 힘을 바탕으로 삼성생명 배혜윤을 제치고 연속으로 골밑슛을 성공시켰다.
KB는 박지수가 7득점에 그쳤지만, 큰 문제는 아니었다. 무엇보다 식스맨들이 주전을 대체할만큼 성장했고, 허예은에 의존하던 가드진의 경우에도 사카이 사라와 성수연까지 가세하면서 옵션이 다양해져 리딩과 공수 능력에도 시너지 효과가 나타나는 등 좀처럼 허점을 찾기 어려워졌다. 이채은은 16득점으로 본인의 커리어하이를 찍었다.
