'BBC도 인정했다' 손흥민은 '토트넘 레전드'!...케인-베일-모드리치와 토트넘 역대 EPL 베스트11 '선정'

기사입력 2025-11-19 20:15


'BBC도 인정했다' 손흥민은 '토트넘 레전드'!...케인-베일-모드리치…
사진캡처=BBC

'BBC도 인정했다' 손흥민은 '토트넘 레전드'!...케인-베일-모드리치…
사진캡처=토트넘 SNS

[스포츠조선 박찬준 기자]당연한 결과다.

'레전드' 손흥민(LA FC)이 토트넘 역대 베스트 11에 이름을 올렸다. 18일(한국시각) 영국 공영방송 BBC는 토트넘 팬들이 뽑은 토트넘 구단 역대 베스트11을 공개했다. 1992년 잉글랜드 프리미어리그가 출범한 이래 토트넘을 거쳐간 모든 선수들을 대상으로 팬 투표를 진행했다.

그 결과 당연하게도 손흥민이 왼쪽 날개 자리를 꿰찼다. 손흥민은 설명이 필요없는 토트넘의 레전드다. 2015년 독일 레버쿠젠을 떠나 토트넘 유니폼을 입은 손흥민은 아시아 최초의 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 득점왕을 차지한 것을 비롯해, 한해 가장 멋진 골을 기록한 선수에게 주는 FIFA(국제축구연맹) 푸스카스상, 4번의 EPL 이달의 선수상, 9번의 베스트 풋볼러 인 아시아상 등을 수상했다. 토트넘 역사상 6번째로 많은 454경기에 출전해, 5번째로 많은 173골을 넣었다. 어시스트(도움)는 1위다.


'BBC도 인정했다' 손흥민은 '토트넘 레전드'!...케인-베일-모드리치…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
무엇보다 지긋지긋했던 무관의 한을 끊었다. 토트넘은 지난 시즌 맨유를 제압하고 유로파리그 정상에 섰다. 손흥민은 '캡틴'으로 토트넘에 17년 만의 우승, 41년 만의 유럽 무대 우승을 안겼다. 해리 케인(바이에른 뮌헨)도, 루카 모드리치(AC밀란)도, 가레스 베일(은퇴)도 못한 업적이었다. 손흥민은 올 여름 10년간의 여정을 뒤로하고 토트넘과 작별했다. 손흥민은 사우디, 튀르키예 등의 러브콜 속 미국 메이저리그사커(MLS) LA FC로 이적했다. 현지 팬들의 엄청난 사랑을 받은 손흥민은 역대 베스트11에 당당히 선정됐다.

손흥민과 함께 케인, 베일이 스리톱을 이뤘다. 이견이 없는 선택이다. 하리진에는 크리스티안 에릭센, 무사 뎀벨레, 루카 모드리치가 포함됐다. DESK 라인 중 유일하게 델레 알리만이 제외됐다. 수비진은 대니 로즈, 미키 판 더 펜, 레들리 킹, 카일 워커가 구축했다. 토트넘의 영원한 캡틴 킹의 선정이야 당연하지만, 토비 알더베이럴트, 얀 베르통언을 제치고 현역인 판 더 펜이 선정된게 이채롭다. 새로운 캡틴 크리스티안 로메로도 이름을 올리지 못했다.


'BBC도 인정했다' 손흥민은 '토트넘 레전드'!...케인-베일-모드리치…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
골키퍼는 현재 LA FC에서 손흥민과 한솥밥을 먹고 있는 위고 요리스가 이름을 올렸다. BBC는 '가장 큰 논쟁거리는 주장 완장을 킹이 차야 하는지, 아니면 손흥민, 베일과 공격라인을 이끄는 케인이 차야 하는지일 것'이라고 했다. 손흥민의 이름을 뺀 것은 좀 아쉽다.


박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

“박미선 따라 삭발”…김흥국, 부은 얼굴 드러난 초췌 근황

2.

37세 태헌, 아이돌에서 택시기사로...생활고에 씁쓸한 현실 고백 "잘돼야죠"

3.

“에스파 日 오지마!”…중일 갈등, 韓연예계 '불똥' 최대 피해자 급부상

4.

'47세' 이태곤, ♥비연예인과 결혼 임박했나...프러포즈 계획 공개 ('남겨서 뭐하게')

5.

신지, ♥문원에 '1억 포르쉐' 선물 해명 "관리만 할 뿐...벌이 있는데 내가 왜?" ('어떠신지')

스포츠 많이본뉴스
1.

'최다 유출' 한화 지명은 포기, 11억 번다…안치홍·이태양 고액 연봉자들 정리까지

2.

'초대형 트레이드 주인공'도 풀렸다! 스캠 MVP였는데.. 1년 만에 '롯데→두산→키움' [2차 드래프트]

3.

"키우려고 했는데 뺏겼다." 안우진, 곽빈 동기 1차지명, 제대하는 148km 2차 1R 왼손 유망주가 LG에서 롯데로 동반 이적

4.

"현장 요청 있었다" 어쩌면 선수 인생 마지막 기회…28세 최충연, 가장 빛났던 시절 '은사'와 손잡았다 [SC비하인드]

5.

더욱 뚜렷해진 홍명보호 절대적 1옵션, 어쩌면 손흥민보다도 더 중요할 선수...황인범 잦은 부상 우려

스포츠 많이본뉴스
1.

'최다 유출' 한화 지명은 포기, 11억 번다…안치홍·이태양 고액 연봉자들 정리까지

2.

'초대형 트레이드 주인공'도 풀렸다! 스캠 MVP였는데.. 1년 만에 '롯데→두산→키움' [2차 드래프트]

3.

"키우려고 했는데 뺏겼다." 안우진, 곽빈 동기 1차지명, 제대하는 148km 2차 1R 왼손 유망주가 LG에서 롯데로 동반 이적

4.

"현장 요청 있었다" 어쩌면 선수 인생 마지막 기회…28세 최충연, 가장 빛났던 시절 '은사'와 손잡았다 [SC비하인드]

5.

더욱 뚜렷해진 홍명보호 절대적 1옵션, 어쩌면 손흥민보다도 더 중요할 선수...황인범 잦은 부상 우려

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.