"하경이 어디 갔지?" 애제자 잃은 답답한 마음…"극복해야지, 배구공은 …

4일 수원체육관에서 열린 V리그 현대건설-IBK기업은행전. 세트스코어 0대3으로 패배한 기업은행 김호철 감독이 아쉬워하고 있다. 수원=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.11.4/
[화성=스포츠조선 김영록 기자] "요즘 연습하다보면 '(김)하경이 어디 갔지?' 찾는다. 선수들이 열심히는 하고 있는데…"
든 자리는 몰라도 난 자리는 바로 안다는 말이 있다. 요즘 김호철 IBK기업은행 감독의 마음이 딱 그렇다.
19일 화성체육관. 기업은행은 진에어 2025~2026시즌 V리그 2라운드 도로공사전을 치른다.
5연패 중인 기업은행, 7연승 중인 도로공사다. 김호철 감독은 "솔직히 쉽지 않은 경기"라며 한숨을 쉬었다.
기대를 모았던 아시아쿼터 킨켈라는 주전으로 나서지 못하고 있는 상황. 이소영이 부상으로 계약해지를 한데 이어 김하경마저 발목 부상으로 빠져있다. 김호철 감독은 "못한다 못한다 얘기도 많이 했지만, 요즘 연습하다보면 '하경이 어디 갔나' 나도모르게 찾을 때가 있다. 킨켈라도 아직까진 기대에 미치지 못한다. 우리가 준비할 때보다는 현재로선 좀 부족하다"고 설명했다.
결국 아웃사이드히터는 1m93 높이가 좋은 킨켈라의 활약을 기대하는 입장. 도로공사가 강소휘-모마-타나차로 이어지는 삼각편대가 좋은 팀이기에 더욱 그렇다. 하지만 김호철 감독은 "시합장에만 나오면 연습 슌랑 다르다"며 아쉬움을 토로했다.
16일 리베라호텔에서 열린 V리그 여자부 미디어데이. IBK기업은행 킨켈라가 인사말을 하고 있다. 허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.10.16/
킨켈라의 부진에도 자신감을 가졌던 건 지난시즌 껍질을 깨고 나온 육서영이 있었기 때문. 하지만 올시즌초 부진이 심각하다. 김호철 감독은 "컵대회 때는 리시브 안 맏고 공격만 시켰더니 잘하더라"라며 "한번 리듬을 잃더니 좀처럼 회복을 못한다. 결국 우리 팀 왼쪽에서 부담스러운 상황을 때려줄 선수는 육서영"이라고 격려하는 속내도 전했다.
세터는 박은서와 신예 최연진이 나서고 있다. 아직까진 공격수들의 입맛에 맞춰 볼을 배급해줄 역량이 되지 않는다.
그렇다고 불굴의 김호철 감독에게 포기란 없다. 그는 "배구공은 둥글다. 부족한 부분을 채워내는게 또 프로팀이 해야될 일"이라며 "이럴 땐 공격수들이 힘을 내줘야한다. 조금 어려운 볼이 오더라도 터치아웃을 시키든지, 활발하게 점수를 내줄 필요가 있다"고 강조했다.
19일 장충체육관에서 열린 V리그 GS칼텍스와 IBK기업은행의 경기. IBK 김하경이 득점 후 환호하고 있다. 장충=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.19/