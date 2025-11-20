"AD 트레이드는 없다!" 괴짜 구단주의 단언. 그런데 믿을 수 있을까. 美 매체 "댈러스 리빌딩 택할 수도"

기사입력 2025-11-20 14:49


"AD 트레이드는 없다!" 괴짜 구단주의 단언. 그런데 믿을 수 있을까.…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

[스포츠조선 류동혁 기자] '트레이드는 없다!'

일단 부인했다. 댈러스 매버릭스 마크 큐반 전 단장은 이렇게 말했다. 최근 불거지고 있는 앤서니 데이비스의 트레이드를 전면 부인했다.

농구전문매체 디 애슬레틱지는 20일(한국시각) 큐반 전 단장 겸 댈러스 자문과의 인터뷰에서 '앤서니 데이비스의 트레이드는 없다'는 보도를 했다.

하지만, 상황은 녹록치 않다.

일단 큐반 전 단장의 의지가 댈러스에 100% 투영되는 구조가 아니다. 그는 이미 루카 돈치치와 앤서니 데이비스와의 트레이드 당시 부정적 견해를 피력한 바 있다.

하지만, 그의 의견은 댈러스 고위수뇌부에 반영되지 않았다. 댈러스는 패트릭 듀몬트 구단주가 전권을 가지고 있다.

해고된 니코 해리슨 단장이 듀몬트 구단주와 논의 끝에 돈치치 트레이드를 결정했다. 즉, 큐반 전 구단주의 의지는 그야말로 희망사항일 뿐이다.

최악의 트레이드로 판명된 돈치치 트레이드 후폭풍은 거세다. 해리슨 단장이 경질됐다.


댈러스는 4승11패를 기록 중이다. 돈치치 트레이드의 대가로 데려온 앤서니 데이비스는 부상으로 개점 휴업 중이다.

댈러스는 돈치치 트레이드 이후 '리그 최고 수비형 빅맨이 앤서니 데이비스를 데려왔다. 카이리 어빙, PJ 워싱턴 등과 함꼐 탄탄한 수비로 우승확률을 높여나갈 것'이라고 했다.

하지만, 댈러스의 희망 사항은 희망 사항일 뿐이다.

댈러스는 데이비스, 어빙의 부상 공백으로 서부 하위권으로 떨어져 있다. 쿠퍼 플래그는 예상만큼의 경기력을 보여주지 못하고 있다.

때문에 해리슨 단장의 경질 이후, 팀 개편에 대한 소문이 흐르고 있다. 현지 매체들은 앤서니 데이비스와 카이리 어빙의 트레이드에 주목하고 있다. 단, 두 선수의 가치는 많이 떨어져 있다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'슬의생 도재학' 정문성, IQ 148 멘사 수준 "영재 단체서 찾아와 교육 제안" ('옥문아')

2.

김동건, '전남편 10억 분할' 김주하 위로 "이혼한 게 죄는 아니다" ('데이앤나잇')

3.

김정난, '실신 후 턱뼈 부상' 후유증 "입 크게 못 벌려, 약도 한 알 씩 먹어야"

4.

[청룡영화상] "네티즌 표가 캐스팅보트였다"…청룡영화상 '한 끗' 갈랐던 심사표 공개

5.

제아 출신 김태헌, 생활고 고백 후 택시기사 됐다 "박형식 광희 다음 잘된 멤버 나"[SC리뷰]

스포츠 많이본뉴스
1.

'이럴 수가' 손흥민 '사우디 2050억' 거절 이유 첫 심경 고백...상상도 못한 발언 "행복하고 싶었다"

2.

'강백호 한화행 핵폭탄' 이제 노시환이 1순위인가, 박해민 어디로 가나

3.

김하성 트레이드 악재! 애틀란타 뭔 꿍꿍이? 협상용 블러핑인가 → 유격수 트레이드설 흘려

4.

'천재타자' 잡은 한화 우승 후보 급부상. 김현수-박해민 뺏길 위기 LG의 2연패 꿈은 물거품인가

5.

'간판스타' 강백호 놓친 KT, 사실 비FA 다년계약도 제시했었다...돈, 정성 모두 최선 다했다

스포츠 많이본뉴스
1.

'이럴 수가' 손흥민 '사우디 2050억' 거절 이유 첫 심경 고백...상상도 못한 발언 "행복하고 싶었다"

2.

'강백호 한화행 핵폭탄' 이제 노시환이 1순위인가, 박해민 어디로 가나

3.

김하성 트레이드 악재! 애틀란타 뭔 꿍꿍이? 협상용 블러핑인가 → 유격수 트레이드설 흘려

4.

'천재타자' 잡은 한화 우승 후보 급부상. 김현수-박해민 뺏길 위기 LG의 2연패 꿈은 물거품인가

5.

'간판스타' 강백호 놓친 KT, 사실 비FA 다년계약도 제시했었다...돈, 정성 모두 최선 다했다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.