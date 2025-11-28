공수겸장 2옵션 출격완료! OKC 미친 80승 전망, 정말로 현실화되나

기사입력 2025-11-28 21:46


공수겸장 2옵션 출격완료! OKC 미친 80승 전망, 정말로 현실화되나
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

공수겸장 2옵션 출격완료! OKC 미친 80승 전망, 정말로 현실화되나
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

[스포츠조선 류동혁 기자] 미친 80승 전망. 현실 가능할까.

제 2옵션이 드디어 가세한다. 2옵션이 없는 팀이 거둔 성적은 무려 18승1패. 한마디로 미친 페이스다.

현지 전문가들은 '70승은 무조건 가능하다. 단, 오클라호마가 거기에 의미를 두느냐가 중요하다'고 했다.

오클라호마시티의 페이스는 강력하다. 지금 페이스라면 70승은 여유롭다. 19경기에서 단 1패. 게다가 코트 마진이 무려 +14점 이상이다.

4쿼터 오클라호마 에이스 샤이 길저스 알렉산더가 벤치에 앉는 경기가 더 많다. 3쿼터 이미 가비지 승리를 확정지었기 때문이다.

NBA는 82경기다. 70승을 거두기 위해서는 단 12패만을 허락해야 한다. 꿈의 70승 고지지만, 오클라호마 입장에서는 매우 쉬워 보인다.

현지 전문가들 일부는 '오클라호마가 마음만 먹으면 80승도 가능할 것'이라고 전망한다. 너무나 과감한 예측이지만, 오클라호마의 지금 페이스가 너무나 압도적이라는 점을 감안하면 '허언'으로 치부할 수 없다.

이 상황에서 2옵션 제일런 윌리엄스가 복귀한다.


미국 현지 매체들은 28일(이하 한국시각) 일제히 '오클라호마시티 썬더의 제일런 윌리엄스가 피닉스 선즈와의 29일 경기에서 올 시즌 데뷔전을 치를 것'이라고 보도했다.

윌리엄스는 절대 에이스 길저스 알렉산더와 함께 오클라호마의 공격을 이끄는 선봉장이다. 지난 시즌 69경기에 출전. 21.6득점, 5.3리바운드, 5.1어시스트를 기록했다. 올스타급 선수로 성장했고, 리그에서 가장 강한 2옵션 중 한 명으로 평가받고 있다. 특히, 플레이오프에서 맹활약하면서 자신의 가치를 더욱 높였다. 공격 뿐만 아니라 수비에서도 능하다. 지난 시즌 올 디펜시브 세컨드 팀에 선정됐다.

지난 7월 손목 수술에 따른 재활로 그동안 모습을 드러내지 못했다.

오클라호마는 윌리엄스의 가세로 더욱 강력한 주전과 백업진을 구축할 수 있게 됐다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이시영, 하혈로 응급 수술→둘째 1.9kg 미숙아로 중환자실行 "얼른 건강해져" ('뿌시영')

2.

함은정, ♥결혼 앞두고 얼굴 확 달라졌다 "후면 마사지 받고 부기 싹 빠져"

3.

박미선, 항암치료 부작용 다 털어놨다 "죽다 살아났다"

4.

'2025 MAMA AWARDS', 홍콩 화재 참사에 2천만 홍콩달러 기부 결정…"구조 활동·후속 지원에 힘이 될길 바라"

5.

'87세' 전원주, 20살 연하남과 데이트 "결정사로 이어져, 동반자 되고 싶다"

스포츠 많이본뉴스
1.

광주-수원-화성-인천-김천 찍고 돌아온 홈 장충...이영택 감독 "선수들 힘들어했다" [장충 현장]

2.

"결혼 도와준 구단에 감사" 이병규 롯데 코치, 평생 함께할 '짝' 찾았다…12월의 '품절남'

3.

'허리통증' 2m1 거포 이탈 → 복귀 시기는? "대표팀에서 얻은 부상인데…" [수원브리핑]

4.

안현민, 최원준, 김현수 유탄은 어떻게 할 수가 없다...'우승 반지' 창단 멤버, 눈물의 방출

5.

새 규정 도입 → 바이오메카닉스 → 팬친화 마케팅까지…10개 구단 본격 소통, 윈터미팅 성료

스포츠 많이본뉴스
1.

광주-수원-화성-인천-김천 찍고 돌아온 홈 장충...이영택 감독 "선수들 힘들어했다" [장충 현장]

2.

"결혼 도와준 구단에 감사" 이병규 롯데 코치, 평생 함께할 '짝' 찾았다…12월의 '품절남'

3.

'허리통증' 2m1 거포 이탈 → 복귀 시기는? "대표팀에서 얻은 부상인데…" [수원브리핑]

4.

안현민, 최원준, 김현수 유탄은 어떻게 할 수가 없다...'우승 반지' 창단 멤버, 눈물의 방출

5.

새 규정 도입 → 바이오메카닉스 → 팬친화 마케팅까지…10개 구단 본격 소통, 윈터미팅 성료

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.