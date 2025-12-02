정관장 '레드부스터스', 2025 크리스마스 유니폼 출시

기사입력 2025-12-02 13:31


정관장 '레드부스터스', 2025 크리스마스 유니폼 출시
안양 정관장 제공.

프로농구 안양 정관장 레드부스터스가 '2025 크리스마스 유니폼'을 출시했다.

정관장은 2011년부터 매년 크리스마스를 기념해 특별한 유니폼을 선보여 왔으며, 올해도 팬들을 위해 그 전통을 이어간다.

이번 유니폼은 크리스마스가 전하는 따뜻한 온기와 희망의 분위기를 담아 골드와 화이트 컬러중심으로 디자인됐다. 전면 중앙의 골드 크리스마스 트리와 별 문양은 선수와 팬이 함께 만들어온 빛나는 순간들을 기념하는 의미를 담고 있다. 후면에는 정관장 마스코트 '레드부'가 농구공 꾸러미를 든 산타로 표현돼,귀여우면서도 따뜻한 크리스마스 분위기를 전한다.

선수들은 4일 부산 KCC와의 원정경기를 시작으로 12월 한달간 크리스마스 유니폼을 입고 출전하게 된다.


정관장 '레드부스터스', 2025 크리스마스 유니폼 출시
안양 정관장 제공.
크리스마스 유니폼 패키지는 2일부터 5일까지 선주문 방식으로 한정 판매된다. 패키지는 유니폼 상의와 AI실리콘 밴드 키링, 포토카드, 응원 타올로 구성되며 모아어스 공식 홈페이지에서 구매할 수 있다. 패키지를 선착순 구매한 100명에게는 크리스마스 버전 응원타월이 제공된다.

22일과 25일 홈경기 때는 현장에서도 유니폼 상의 구입이 가능하며, 보다 자세한내용은 정관장 레드부스터스 공식 인스타그램(@red_boosters)을 통해 확인이 가능하다.


이원만 기자 wman@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'60억 건물 경매 위기' 임창정, ♥서하얀 앞 오열 "네 마음이 공감 돼"

2.

'이혼 2번' 이지현, 난치병 투병·미용사 준비 고충 "사는 게 사는 게 아냐, 외로워" ('묵고살자')

3.

“시아야… 이제는 형수님?” 장동민, 20년 여사친 정시아 앞 ‘호칭 딜레마’

4.

박지성 피부상태 어떻길래..이영표 "관리 받아도 안돼, 남다르다"(배달왔수다)

5.

서동주, '美변호사 사칭 의혹' 반박 "한국서 재택 근무..졸업장·자격증으로 증명" ('또도동')

스포츠 많이본뉴스
1.

"직접 이야기 들어보겠다" SSG 드디어 결론 냈다, 김재환 만난다[SC핫이슈]

2.

FA로 죽다 살아난 KT, 장성우-황재균 계약은? 시간 오래 걸릴 수 있다 왜?

3.

한화가 '4000만불' 투수 낳다니! → 폰세, 역대 'KBO 역수출' 최고액 예약. 돈방석 확정적

4.

'손흥민 온다고' 티켓 수요 폭증! 영구 결번+동상 건립…'최악의 부진' SON 앞에서도 망신 당하나

5.

"3년 계약 유력, 한국서 발전한 덕분" 또한번 집중조명된 韓 '유학' → 빅리그 경험 20G 뿐인데 '금의환향' [SC포커스]

스포츠 많이본뉴스
1.

"직접 이야기 들어보겠다" SSG 드디어 결론 냈다, 김재환 만난다[SC핫이슈]

2.

FA로 죽다 살아난 KT, 장성우-황재균 계약은? 시간 오래 걸릴 수 있다 왜?

3.

한화가 '4000만불' 투수 낳다니! → 폰세, 역대 'KBO 역수출' 최고액 예약. 돈방석 확정적

4.

'손흥민 온다고' 티켓 수요 폭증! 영구 결번+동상 건립…'최악의 부진' SON 앞에서도 망신 당하나

5.

"3년 계약 유력, 한국서 발전한 덕분" 또한번 집중조명된 韓 '유학' → 빅리그 경험 20G 뿐인데 '금의환향' [SC포커스]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.