[현장인터뷰]"日 특급" 춘천 타이거즈 '승리 주역' 1승1패 후지모토 레오 "우승을 위해 있는 것"

기사입력 2025-12-04 09:10


[현장인터뷰]"日 특급" 춘천 타이거즈 '승리 주역' 1승1패 후지모토 …
사진제공=대한장애인체육회

[현장인터뷰]"日 특급" 춘천 타이거즈 '승리 주역' 1승1패 후지모토 …
사진제공=대한장애인체육회

[현장인터뷰]"日 특급" 춘천 타이거즈 '승리 주역' 1승1패 후지모토 …
사진제공=대한장애인체육회

[현장인터뷰]"日 특급" 춘천 타이거즈 '승리 주역' 1승1패 후지모토 …
사진제공=대한장애인체육회

[남양주=스포츠조선 김가을 기자]"우승을 위해 있는 것이다."

'춘천 타이거즈 승리 주역' 후지모토 레오(42·일본)의 말이다.

춘천 타이거즈는 2일 남양주체육문화센터에서 열린 코웨이블루휠스와의 '2025 KWBL 전국휠체어농구리그' 챔피언결정 2차전(3전2승제)에서 77대74로 이겼다. 1차전에서 69대 71로 패했던 춘천은 벼랑 끝에서 살아났다. 4일 같은 장소에서 열리는 최종전에서 우승컵의 주인을 가린다.

승리의 중심에는 '일본 특급' 후지모토의 활약이 있었다. 그는 전날 열린 1차전에서도 코트를 종횡무진 누비며 춘천의 공격을 이끌었다. 2차전에서도 선발로 나섰다. 2쿼터 초반 허리 부상으로 잠시 주춤했지만, 가장 중요한 4쿼터에 '해결사'로 나섰다. 그는 4쿼터에만 3점슛 2개를 포함해 12득점-3리바운드-3어시스트를 기록했다. 이날 40분 동안 31득점-8리바운드-8어시스트를 남기며 팀을 승리로 이끌었다.

경기 뒤 후지모토는 "뜨거운 경기였다. 허리가 약간 아팠지만, 잠시 쉬니 괜찮아졌다"며 "한국에서 많이 뛸 수 있어서 기쁘다"고 말했다.

1983년생 후지모토는 휠체어농구 스타다. 그는 2004년 아테네 대회부터 무려 5회 연속 패럴림픽에 출전했다. 2021년 열린 도쿄올림픽에선 은메달을 목에 걸었다. 그는 일본 리그는 물론이고 유럽에서도 뛴 경험이 있다.

후지모토는 "한국 리그 수준이 매우 높다. 팬들을 매료시킬 스포츠라고 생각한다"며 "이제 한 경기 남았다. 우승을 위해 있는 것"이라고 했다.

남양주=김가을 기자 epi17@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김민종, 6억대 롤스로이스 수리비 선처 미담 "동네 주민이라..큰 사고 아냐" ('라스')

2.

윤현민, 사우나서 한 생명 살렸다..위급환자 119 신고→구급대원과 목숨 구해

3.

곽튜브, 확 달라진 파격 비주얼 "♥아내에 예의 없는 것 같아, 머리 좀 볶았다"

4.

김수용 귓불주름, 심근경색 전조증상 아니었다..유재석 교수 "노화 현상"(유퀴즈)

5.

'심형탁 아들' 하루, 운동 천재.."300일 맞아 사회성도 만렙"(슈돌)

스포츠 많이본뉴스
1.

"SON 7번 영구 결번→동상까지?" 손흥민 직접 '오피셜' 밝혔다 "토트넘 돌아가서 기쁘다", 레전드급 선물 예고..."쏘니의 유산 기념하려고"

2.

'결국 버티지 못했다' 김서현 대표팀 충격 탈락, 그 대체자 유영찬 선택 왜?

3.

우타 거포 간절했던 삼성, 왜 26억 아닌 41억이나 투자해 최형우 데려왔나...'낭만야구'의 결정판

4.

김현수에 최형우까지... 레전드급 베테랑들의 충격 이적. 보상없는 C등급 아직 남았다

5.

'리코 불패신화' 김재환서 깨지나 → 두산 제시액도 못 받으면.. 명분·실리 다 날린다

스포츠 많이본뉴스
1.

"SON 7번 영구 결번→동상까지?" 손흥민 직접 '오피셜' 밝혔다 "토트넘 돌아가서 기쁘다", 레전드급 선물 예고..."쏘니의 유산 기념하려고"

2.

'결국 버티지 못했다' 김서현 대표팀 충격 탈락, 그 대체자 유영찬 선택 왜?

3.

우타 거포 간절했던 삼성, 왜 26억 아닌 41억이나 투자해 최형우 데려왔나...'낭만야구'의 결정판

4.

김현수에 최형우까지... 레전드급 베테랑들의 충격 이적. 보상없는 C등급 아직 남았다

5.

'리코 불패신화' 김재환서 깨지나 → 두산 제시액도 못 받으면.. 명분·실리 다 날린다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.