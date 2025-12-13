[KBL리뷰]삼성, 현대모비스 84-61 대파 연패 탈출…용병1명+골밑열…

|
[스포츠조선 최만식 기자] '그들만의 연패 더비'에서 서울 삼성이 마침내 웃었다.
삼성은 13일 울산 동천실내체육관에서 벌어진 '2025~2026 LG전자 프로농구' 울산 현대모비스와의 원정경기서 84대61로 크게 이겼다.
이로써 삼성은 2연패 탈출에 성공하며 시즌 9승째(12패)를 기록했고, 현대모비스는 연패 수렁을 '7'로 늘렸다.
6연패 중인 현대모비스, 2연패 중인 삼성의 우울하지만 절체 절명의 매치였다. 두 팀 모두 하위권, 현대모비스가 최하위를 찍고 있지만 만약 이날 승리할 경우 삼성과의 격차를 반 게임 차로 줄일 수 있기에 하위권 간의 순위는 그리 중요하지 않았다.
연패의 길이로 보면, 현대모비스가 큰 위기지만 살짝 '믿는 구석'이 있었다. 이날 경기 전까지 6승에 불과한 현대모비스가 지난 2라운드까지 전승을 거둔 상대가 2개팀인데, 고양 소노와 함께 삼성이었다.
막연하지만 '너한테는 패하지 않는다'라는 자신감이 작용할 만한 현대모비스였다. 그래서일까. 현대모비스는 전반까지 연패 탈출 의지를 강하게 표출했다. 서로 공격 활로를 찾지 못하는 부진한 경기력 속에 14-14, 저득점으로 1쿼터를 마친 두 팀.
2쿼터에도 크게 달라지지는 않았지만 현대모비스가 깜짝 리드를 잡아나갔다. 서명진의 3점포가 터졌고, 이승현이 미들슛과 리바운드로 분전해 준 덕이었다. 삼성은 올시즌 주무기로 삼았던 외곽슛이 좀처럼 터지지 않았고, 턴오버도 남발하면서 내내 끌려갔다.
3쿼터 삼성의 추격이 다시 시작됐다. 외국인 선수가 1명(레이션 해먼즈)밖에 없는 현대모비스의 약점을 노린 삼성이 앤드류 니콜슨과 케렘 칸터를 고르게 기용하며 연신 현대모비스를 압박했다. 52-53으로 추격해 3쿼터를 마친 삼성은 4쿼터 시작과 함께 이근휘의 3점포를 앞세워 재역전에 성공했다. 이어 칸터가 자유투 2개를 넣었고 이근휘가 3점슛을 추가하면서 경기 종료 6분45초를 남기고 7점 차(62-55)로 달아났다.
현대모비스는 해먼즈의 고군분투로 버티느라 떨어진 체력 열세가 현실화되는 분위기였다. 현대모비스는 칸터에게 연이어 포스트를 내줬고, 박승재의 3점슛까지 허용하면서 12점 차(55-67)까지 벌어졌다.
삼성은 골밑 우세와 함께 이근휘 박승재 이규태 한호빈의 '양궁농구'가 승부처에서 빛을 발하면서 여유있게 승리를 지켜냈다.
최만식 기자 cms@sportschosun.com