[현장인터뷰] 전희철 감독 "통신은 SK가 강하죠"…문경은 감독 "힉스 결장, 막판 체력열세 아쉬워"

기사입력 2025-12-14 19:29


[현장인터뷰] 전희철 감독 "통신은 SK가 강하죠"…문경은 감독 "힉스 …

[수원=스포츠조선 최만식 기자]"8연승? SK가 강하니까요."

서울 SK 전희철 감독은 수원 KT전에서 강한 이유를 특유의 입담으로 정리했다.

전 감독이 이끄는 SK는 14일 수원 KT소닉붐아레나에서 벌어진 '2025~2026 LG전자 프로농구' KT와의 원정경기서 75대68로 승리했다.

연패 뒤 연승으로 전환한 SK는 12승10패를 기록하며, 6위 KT(10승11패)와의 격차를 1.5게임으로 벌렸다. 또 SK는 지난해 12월 1일부터 지금까지 KT전 8연승을 기록했다.

전 감독은 경기 후 인터뷰에서 KT전에 강한 비결에 대해 "그건 그냥 KT보다 SK가 세기 때문이다. (통신)수신력이나 신호가 강하다. SK가 KT에 강한 이유가 그렇다"며 SK텔레콤 '홍보대사'인 양 답변으로 웃음을 선사했다.

이어 전 감독은 "우리 선수들에게도 매치업을 하면 자신있어 하는 구성이 있는 것 같다. 왠지 모르게 KT와 경기를 하면 경기가 잘 되는, 그런 게 있다. 창원에 가면 경기력이 좋아지는 것도 비슷한 것 같다"고 말했다.


[현장인터뷰] 전희철 감독 "통신은 SK가 강하죠"…문경은 감독 "힉스 …
이날 SK는 지난 13일 창원 LG전 승리때와 달리 변칙 용병술을 사용하지 않았다. LG전에서는 젊은 선수를 선발로 내세워 김낙현 안영준 최원혁 등 컨디션이 좋지 않은 주전들의 체력을 안배해 효과를 봤던 SK다.

KT전에서 전 감독은 베스트 멤버를 선발로 냈지만 어린 선수를 선발 기용한 것과 마찬가지로 상대를 압도하지 못했다. 게다가 KT에는 아이지아 힉스가 결장한 상황.


이에 대해 전 감독은 "초반 열세에 대해 선수들을 크게 나무라지는 않았다. 하지만 경기 초반 슈팅으로 컨디션을 체크할 때 너무 남용하는 것 같아 주의를 줬다"면서 "순간순간 농구적으로 해야 할 일은 놓치지 않도록 집중하라고 지시했고 후반에 좋아진 것 같다"고 말했다.

앞서 인터뷰에 응한 문경은 KT 감독은 "힉스의 결장 여파가 경기 막판에 나타났다. 4쿼터에 열세를 따라잡아 동점까지 성공한 건 좋았는데, 이후 체력적인 한계를 드러내며 힘을 내지 못한 게 아쉽다"라고 말했다.

전 감독도 이를 인정했다. 그는 "어제는 LG의 슛이 안 터진 게 다행이었고, 오늘은 상대에 힉스가 없다는 게 이로운 점으로 작용한 것 같다"고 답했다.
수원=최만식 기자 cms@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

MC몽, 박나래·조세호 응원 “공직자들도 사고 치고 출근”…이효리·양세찬도 언급(전문)

2.

설운도, 양평 대저택에 '숨겨진 재산' 공개...'싯가 수억원대' 명품 수석 컬렉션

3.

샤이니 키, '주사이모' 딸 돌잔치 참석했다..명품 선물까지 "고마워 그저"

4.

'KBS 아나운서' 엄지인, 제2의 이효리 꿈꾼다..."가수 도전" 선언

5.

'이혼' 홍진경, 아이러니한 근황…'커플팔찌' 모델 됐다

스포츠 많이본뉴스
1.

'초대박!' 송성문에게 관심보이는 팀=최소 5개, 이 분위기면 1주일 안에 결판 난다. 200억 계약 탄생임박

2.

'배구 명가'의 충격적 추락...삼성화재, 우리카드에 패하며 창단 최다 9연패 '눈물' [대전 현장]

3.

[현장분석] 최준용 복귀 KCC, 정관장 103대76, 27점 차 대파. 왜 최준용은 KCC '여백의 미'를 더욱 강화했나

4.

"충격" 맨유 에이스 처참한 현실, 2억 5000만 파운드 3중 거래 준비→단 '7000만 파운드' 매각 고려

5.

창단 최다 9연패 치욕...김상우 감독 "나와서 안될 엉뚱한 실수, 너무 많았다" [대전 현장]

스포츠 많이본뉴스
1.

'초대박!' 송성문에게 관심보이는 팀=최소 5개, 이 분위기면 1주일 안에 결판 난다. 200억 계약 탄생임박

2.

'배구 명가'의 충격적 추락...삼성화재, 우리카드에 패하며 창단 최다 9연패 '눈물' [대전 현장]

3.

[현장분석] 최준용 복귀 KCC, 정관장 103대76, 27점 차 대파. 왜 최준용은 KCC '여백의 미'를 더욱 강화했나

4.

"충격" 맨유 에이스 처참한 현실, 2억 5000만 파운드 3중 거래 준비→단 '7000만 파운드' 매각 고려

5.

창단 최다 9연패 치욕...김상우 감독 "나와서 안될 엉뚱한 실수, 너무 많았다" [대전 현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.