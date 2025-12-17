"형편없는 판정이었다!" 휴스턴 이메 우도카의 작심발언 "오랜만에 본 판정 경기"

기사입력 2025-12-17 07:57


"형편없는 판정이었다!" 휴스턴 이메 우도카의 작심발언 "오랜만에 본 판…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

[스포츠조선 류동혁 기자] "형편없는 판정이었다!"

휴스턴 로케츠 이메 우도카 감독은 심판진을 맹렬하게 비난했다.

휴스턴은 지난 16일 덴버 너게츠와 연장 혈투를 치렀다.

휴스턴은 125대128로 패했다. 4쿼터 막판 네 차례 동점 상황이 벌어졌다.

우도카 감독이 맹비난한 장면은 경기 종료 2.3초를 남기고 벌어졌다.

휴스턴이 117-116으로 1점 앞선 상황. 덴버가 마지막 공격을 위해 인 바운드를 하기 직전, 휴스턴 아멘 톰슨이 덴버 팀 하더웨이 주니어를 넘어뜨린 듯 보였고, 파울이 선언됐다.

휴스턴은 판정 이의를 제기했지만, 판정은 유지됐다. 결국 덴버 자말 머레이가 자유투를 성공시켜 연장으로 승부를 끌고 갔다.

결국 휴스턴은 연장 혈투 끝에 3점 차로 패했다.


우도카 감독은 경기가 끝난 뒤 현지매체와의 인터뷰에서 '전반적으로, 오랜만에 본 가장 형편없는 판정 경기인 것 같다'고 했다.

판정 이슈가 생기자 덴버 에이스 자말 머레이는 덴버 포스트와의 인터뷰에서 '매우 피지컬한 경기였다. 심판들이 양 팀을 완전히 동등하게 판정하기는 어렵다. 우리 쪽에서 몇 번의 판정을 놓친 것 같고, 그들도 몇 판을 놓쳤기 때문에, 오늘 밤은 그게 문제였다고 생각하지 않는다'고 선을 그었다.

NBA도 판정 이슈가 많이 생긴다. 어이없는 오심도 생긴다. 때로는 공개적으로 비판하기도 한다. 하지만, 그 이상의 선을 넘지 않는다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'유재석 하차 배후 의심' 이이경은 아니라는데…이진호 "거짓이 진실 못 가려"

2.

"'조폭 연루설' 조세호, 이 정도면 은퇴해야" '도라이버3' PD, 아찔한 발언

3.

장영란, '맞고 무시 당할 때' 손 내밀어준 하지원..."고마운게 많아" ('당일배송 우리집')

4.

서유정, 이혼 고백 2년만 재혼 경사 코앞… 축가는 하도권 "빚만 없으면 돼"

5.

'최진실 딸' 최준희, 눈·코→안면윤곽 이어 또 성형 "악플은 그만"

스포츠 많이본뉴스
1.

"손흥민 떠난 뒤 폭망" 英 BBC 경악! 토트넘 '충격' 수치…'포스테코글루 감독 시절이 더 높았다'

2.

[단독]'조용한 킬러' 연령별 대표팀 핵심 김용학, 포항 스틸러스 '전격' 복귀…'임대 이적'

3.

김하성 때문에 사치세 터졌다! 애틀란타의 간절함 이 정도였다니.. 결국 선을 넘었다

4.

'홈런 1위' 삼성의 통 큰 선행, '최형우 합류+디아즈 잔류' 내년은 4000 돌파? iM뱅크 홈런적립금 3220만원 아동센터 기부

5.

토트넘 또또또 돈 퍼붓는다! '홀란급 공격수' 영입 올인…"골키퍼+플메 영입이 먼저"→우선 순위 따로 있다

스포츠 많이본뉴스
1.

"손흥민 떠난 뒤 폭망" 英 BBC 경악! 토트넘 '충격' 수치…'포스테코글루 감독 시절이 더 높았다'

2.

[단독]'조용한 킬러' 연령별 대표팀 핵심 김용학, 포항 스틸러스 '전격' 복귀…'임대 이적'

3.

김하성 때문에 사치세 터졌다! 애틀란타의 간절함 이 정도였다니.. 결국 선을 넘었다

4.

'홈런 1위' 삼성의 통 큰 선행, '최형우 합류+디아즈 잔류' 내년은 4000 돌파? iM뱅크 홈런적립금 3220만원 아동센터 기부

5.

토트넘 또또또 돈 퍼붓는다! '홀란급 공격수' 영입 올인…"골키퍼+플메 영입이 먼저"→우선 순위 따로 있다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.