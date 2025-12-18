[현장인터뷰] '라건아 더비' 승장 이상민 감독 "나바로가 해줬다. 앞으…

[현장인터뷰] '라건아 더비' 승장 이상민 감독 "나바로가 해줬다. 앞으로 더 해주길 바라"

[부산=스포츠조선 최만식 기자] "나바로의 숨은 공로 칭찬해."

관심을 모은 '라건아 더비'에서 승리를 거둔 부산 KCC의 이상민 감독은 윌리엄 나바로의 깜짝 활약에 '엄지척'을 했다.

KCC는 18일 부산 사직체육관에서 열린 '2025~2026 LG전자 프로농구' 대구 한국가스공사의 홈 경기에서 88대84로 승리했다.

이로써 KCC는 리그 4연승과 함께 올 시즌 상대 전적 3연승을 질주했고, 한국가스공사는 2연패를 했다. KCC는 13승8패를 기록, 단독 3위를 유지했고, 가스공사는 7승15패로 현대모비스와 함께 9위.

이날 승리에 대해 이 감독은 "사실 우리팀이 위기였다. 이럴 때 한 번씩 잘 해주는 선수가 등장해야 하는데 오늘은 나바로가 오랜 만의 출전인데도 기대 이상이었다"면서 "스탯 상으로는 허훈 허웅, 숀롱이 잘 했지만 블록슛 등 보이지 않는 부분에서 나바로가 큰 역할을 했다"라고 나바로 칭찬으로 입을 열었다.

이어 이 감독은 나바로에게 기회를 더 줄 것임을 예고했다. 최준용 송교창과 장재석이 부상으로 빠진 상황에서 나바로의 필요성이 높아진 상황.

이 감독은 "장재석은 아직 걸을 때 통증을 느낀다. 이번 주말 출전은 힘들고 더 기다려야 한다. 그래서 나바로는 다른 부상 선수들이 돌아올 때까지 더 기용해야 한다"면서 "다음 상대 KT도 높이가 좋아서 나바로와 윤기찬이 해줘야 한다"라고 말했다.

KCC는 이날 경기 초반 라건아와 닉 퍼킨스에게 외곽슛을 허용하는 등 고전했지만 후반 승부처에서 숀롱의 리바운드 등 귀중한 활약 덕에 박빙 승리를 지킬 수 있었다.

이에 대해 이 감독은 "초반 실점으로 치고 받는 양상이었지만 경기 막판에 자유투 리바운드 참여 등 보이지 않는 활약이 컸다. 숀롱에게 어제부터 '너의 역할이 크다'라고 당부했는데, 리바운드, 수비 등 승부처에서 충분히 해야 할 역할을 해줬다. 리바운드 밀릴 것으로 예상했지만 롱과 나바로가 해 준 덕에 승리할 수 있었다"라고 만족감을 나타냈다.
부산=최만식 기자 cms@sportschosun.com

