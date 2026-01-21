벌써 3번째다! MVP가 보인다. SGA, NBA 이주의 선수 선정. 동부는 뱀 아데바요
[스포츠조선 류동혁 기자] 오클라호마시티 선더 샤이 길저스 알렉산더와 마이애미 히트 뱀 아데바요가 NBA 이주의 선수로 선정됐다.
13주 차다.
NBA는 21일(한국시각) 공식 홈페이지를 통해 '오클라호마시티 선더 가드 샤이 길저스-알렉산더와 마이애미 히트의 센터 뱀 아데바요가 올 시즌 13주차 NBA 이주의 선수로 선정됐다'고 발표했다.
길저스 알렉산더는 올 시즌 MVP 레이스 1위에 올라있는 절대 에이스다.
최근 가장 핫하다. 경기당 평균 31.0득점, 4.0어시스트를 기록했다. 54.7%의 필드골 성공률을 기록했다. 서부의 가장 독보적인 선수였다. 올 시즌 첫 이주의 선수 3번째로 선정됐다.
오클라호마는 36승8패로 독보적 서부 1위를 달리고 있다. 올 시즌 유일한 8할 승률(0.818)을 기록하고 있는 팀이다.
아데바요는 경기당 평균 27.0득점, 8.3리바운드를 기록했고 빅맨으로서 3점슛 성공률 56.5%를 기록했다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com
2025~2026 NBA 이주의 선수
주=서부=동부
12주차=페이튼 왓슨=스코티 반스
11주차=데니 아브디야=타이리스 맥시
10주차=카와이 레너드=제일런 브라운
9주차=자렌 잭슨 주니어=제일런 브런슨
7주차=자말 머레이=제일런 브라운
6주차=루카 돈치치=제일런 브런슨
5주차=샤이 길저스-알렉산더=도노반 미첼
4주차=니콜라 요키치=제일런 존슨
3주차=니콜라 요키치=케이드 커닝햄
2주차=샤이 길저스-알렉산더=타이리스 맥시
1주차=빅터 웸반야마=야니스 아데토쿤보
