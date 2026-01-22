시즌아웃 지미 버틀러 트레이드? NO. 골든스테이트 "버틀러 트레이드 없다". 빈자리는 쿠밍가가 메운다

|
|
[스포츠조선 류동혁 기자] 지미 버틀러의 시즌 아웃 충격은 현재 진행형이다. 이제 골든스테이트 워리어스의 선택만이 남아있다.
불안하게 착지했고, 동시에 큰 비명을 지르며 고통을 호소했다. 팀 동료들의 부축을 받고 라커룸으로 퇴장했다. 부상을 입은 오른발을 제대로 딛지 못했다.
버틀러의 시즌 아웃 부상으로 골든스테이트는 올 시즌 뿐만 아니라 스테판 커리를 중심으로 한 '윈 나우 전략'에 엄청난 차질을 빚고 있다.
당초, 조나단 쿠밍가를 트레이드, 의미있는 전력을 보강을 통해 커리와 버틀러, 그린을 주축으로 플레이오프 우승을 도전한다는 계획이었다.
골든스테이트는 전 세계 농구의 아이콘 스테판 커리의 선수생활 막바지, '윈 나우 프로젝트'를 가동 중이다. 지난 시즌 앤드류 위긴스와 2025년 신인 1라운드 지명권을 주고 야심차게 버틀러를 데려왔다.
커리와 버틀러의 조화는 환상적이었고, 특히 버틀러는 플레이오프에서 매우 강한 면모를 보이는 선수였다. 골든스테이트는 최근 16경기에서 12승을 거두면서 상승세를 보이고 있는 시점이었다.
단, 버틀러의 이탈로 골든스테이트는 올 시즌 우승은 물론 플레이오프 진출 가능성도 하락했다.
이후 대처가 중요하다. 버틀러를 2월6일 트레이드 마감일 직전까지 트레이드 대상에 올려 놓느냐를 결정해야 했다.
골든스테이트 단장 마이크 던리비는 22일 현지매체와의 인터뷰에서 '지미 버틀러의 계약을 2월 5일 트레이드 마감일 이전에 변경할 계획이 없다'고 못 박았다. 그는 '버틀러의 나이(36세)에 이런 시즌을 보낸 것은 인상적이다. 그는 오랫동안 기량을 유지하고 플레이할 수 있는 스타일을 가지고 있다. 내년 이맘 때 돌아올 것으로 기대하고 있다'고 했다.
버틀러는 올 시즌 5410만 달러, 다음 시즌 5680만 달러의 계약을 맺고 있다. 이후 FA로 풀린다.
골든스테이트는 버틀러의 빈자리를 메울 선수로 조나단 쿠밍가를 지목했다.
스티브 커 감독은 '지미(버틀러)가 빠지면 공백이 있다. 조나단 쿠밍가에게 기회가 생길 것'이라고 했다. 쿠밍가는 지난 경기에서 20득점을 기록하면서 건재함을 과시했다.
단, 쿠밍가는 공개적으로 팀에 트레이드 요청을 한 상태다.
던리비 단장은 '쿠밍가의 트레이드 요구는 수용한다. 하지만, 시장에 수요가 있어야 한다'고 했다. 실제, 가치가 많이 떨어진 쿠밍가를 원하는 팀은 많지 않은 것으로 알려졌다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com