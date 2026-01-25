미네소타-골든스테이트전 전격 연기. 미네소타 총격 사망사건, 수천명 시위대 행진 여파

기사입력 2026-01-25 11:23


미네소타-골든스테이트전 전격 연기. 미네소타 총격 사망사건, 수천명 시위…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

[스포츠조선 류동혁 기자] 미네소타 팀버울브스와 골든스테이트 워리어스의 경기가 갑자기 연기됐다.

25일(이하 한국시각) 열릴 경기는 미국 미네소타주 미니애폴리스 타깃 센터에서 진행될 예정이었다. 하지만, 미니애폴리스에서 벌어진 총격사건과 거기에 따른 시위 여파로 경기는 연기됐다.

NBA 사무국은 '연방 이민 당국과의 충돌로 한 남성이 총에 맞아 사망한 사건 이후 불안이 커지면서 미네소타 팀버울브스와 골든스테이트 워리어스 간의 토요일 경기를 연기한다'며 '미니애폴리스 지역 사회의 안전과 보안을 우선시하기 위해 연기되었다'고 밝혔다.

총격사건이 벌어졌다.

미국 ESPN에 따르면 '미니애폴리스 경찰서장 브라이언 오하라가 발표했다. 37세 미니애폴리스 남성이 총격 사건으로 사망했지만, 신원을 밝히지 않았다. 총격 사건에 이르는 경위에 대한 정보는 제한적'이라며 '총에 맞은 남성은 중환자실 간호사 알렉스 프레티였다고 그의 부모가 말했고, 연방 관계자들에 따르면 그 남성을 쏜 경찰관은 8년 경력의 국경순찰대 베테랑'이라고 했다.

또 '이번 달 미니애폴리스에서 연방 요원과 관련된 세 번째 총격 사건이자 두 번째 사망 사건으로, 영하의 기온에도 불구하고 도시 전역에서 지속적인 시위가 이어지고 있다'며 '수천 명이 미니애폴리스 도심을 가로질러 행진하며 미국 이민세관단속국(USI)의 작전 종료를 촉구했다. 대규모 시위대는 타깃 센터와 골든스테이트 워리어스 선수들이 머물고 있는 호텔을 지나쳤다'고 했다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'러브캐처' 김지연, 정철원과 결혼식 한 달만 이혼한다 "가출 후 양육권 소송"

2.

진태현도 분노했던 마라톤 선수 사망 참사..유족 “돈벌이 대회에 선수는 희생양” (사건반장)

3.

서동주, 父 서세원 유산 10조설 휘말렸었는데..“피해자인 나도 남 얘기 뜨면 클릭"

4.

슈, 美 공항서 추방당한 연예인 폭로 "독방 끌려가, 신발 던지고 난리"

5.

박효진 아나, '서울대 뉴진스 민지' 비주얼 공개...놀라운 닮은꼴 ('사당귀')

스포츠 많이본뉴스
1.

"프랭크 제발 나가!" 로메로 극장골 '19위'번리와 진땀 무승부→토트넘 팬들 극대노 샤우팅→BBC'환희는 없고 독설만...토트넘,프랭크의 고통을 끝낼까'

2.

2루 서건창-3루 안치홍...충격 넘어 파격의 라인업 현실화 될까 "무한 경쟁이다"

3.

"2년후가 더 무섭다" 'U-21'로 형님들의 U-23 亞컵 평정한 일본, 16득점1실점 '초완벽' 우승...日감독"2년후 LA올림픽이 목표,모든걸 1~2레벨 더 발전시킬 것"

4.

"중국 또 쿵푸축구" 日에 0-4 뒤지자 거친 태클·팔꿈치 공격, 일본팬 노 카드에 분노

5.

'골골골골 4골차 대패 너무 충격받았나' 日에 와르르 무너진 中 애써 냉정한 반응 "새로운 희망 봤다, 일본은 아시아에서 다른 레벨"

스포츠 많이본뉴스
1.

"프랭크 제발 나가!" 로메로 극장골 '19위'번리와 진땀 무승부→토트넘 팬들 극대노 샤우팅→BBC'환희는 없고 독설만...토트넘,프랭크의 고통을 끝낼까'

2.

2루 서건창-3루 안치홍...충격 넘어 파격의 라인업 현실화 될까 "무한 경쟁이다"

3.

"2년후가 더 무섭다" 'U-21'로 형님들의 U-23 亞컵 평정한 일본, 16득점1실점 '초완벽' 우승...日감독"2년후 LA올림픽이 목표,모든걸 1~2레벨 더 발전시킬 것"

4.

"중국 또 쿵푸축구" 日에 0-4 뒤지자 거친 태클·팔꿈치 공격, 일본팬 노 카드에 분노

5.

'골골골골 4골차 대패 너무 충격받았나' 日에 와르르 무너진 中 애써 냉정한 반응 "새로운 희망 봤다, 일본은 아시아에서 다른 레벨"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.