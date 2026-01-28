대충격 폭로! "구단주, 커리 질투하고 있다!" MJ를 제리 크라우스가 질투했던 것처럼. "커리 우승확률 구단주 레이콥이 낮춘다"

기사입력 2026-01-28 14:39


대충격 폭로! "구단주, 커리 질투하고 있다!" MJ를 제리 크라우스가 …
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

대충격 폭로! "구단주, 커리 질투하고 있다!" MJ를 제리 크라우스가 …
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

[스포츠조선 류동혁 기자] '구단주가 스테판 커리를 질투하고 있다!'

충격적 폭로가 나왔다.

미국 CBS 스포츠는 28일(이하 한국시각) '골든스테이트 워리어스 팬들은 흥미로운 반응을 최근 보인데, 커리 이전 시절 농구계 최강인 골든스테이트 워리어스를 응원했다'며 '명실상부한 왕조의 결실을 맺은 뒤에도 여전히 구단 수뇌부의 무능함을 SNS에 올리는데 열중하고 있다'고 했다.

그들의 불만 사항의 핵심은 유소년 선수 육성 실패 드레이먼드 그린 과격한 파울을 계속 옹호 드래프트 지명권 트레이드로 전력 보강 없다 등이다.

결국 핵심 중 핵심은 골든스테이트가 자랑하는 농구 역사상 최고의 3점슈터 스테판 커리의 마지막 우승 가능성을 낭비하고 있다는 점이다.

그들의 불만은 조 레이콥 구단주에게 향해 있다.

골든스테이트는 투자그룹이 소유하고 있다. 레이콥 구단주와 피터 거버 공동 집행 의장이 투자그룹을 이끄는 핵심이다.

2010년 골든스테이트를 인수했고, 레이콥 구단주는 팀의 운영과 의사 결정을 주도하는 인물이다.


겉으로 보면 골든스테이트는 커리의 마지막 우승을 위해 총력을 기울이는 것처럼 보였지만, 실상은 그렇지 않다는 주장이 있다.

CBS스포츠는 "골든스테이트는 지난 5년간 스테판 커리 이후의 계획을 우선시해 왔다. 이런 전략의 틀은 벤처 투자자 출신 구단주 조 레이콥의 지시에 따른 것"이라고 했다.

골든스테이트 왕조의 주역인 안드레 이궈달라는 이 부분에 대해 명확하게 얘기한다. 현지매체와의 인터뷰에서 "솔직히 워리어스의 성과 80%는 스테판 커리 덕분이다. 조 (레이콥)는 이렇게 말하는 걸 좋아하지 않겠지만, 사실"이라고 했다.

CBS스포츠는 "조 레이콥 구단주는 자신의 공로를 인정받고 싶어한다. 마치 시카고 불스의 전 단장 제리 크라우스가 했던 선수와 코치만으로는 우승할 수 없다. 구단이 중요하다는 말을 떠올리게 한다"며 "좋은 구단이 중요한 것은 사실이다. 형편없는 구단은 훌륭한 선수들을 망칠 수 있다. 하지만 불스가 왕조를 이룬 것은 마이클 조던 덕분이었고, 크라우스는 그런 현실을 좋아하지 않았다. 그는 불스라는 위대한 구단이 조던 이후에도 우승할 수 있다고 믿고 싶어 했다. 하지만 불스는 그 근처에도 가지 못했다"며 "레이콥 역시 비슷한 행보다. 스테판 커리가 2022년에 우승컵을 들어올렸지만, 레이콥 구단주는 그 다음을 벌써부터 준비하고 있었다"고 했다.

이 매체는 "최근 몇 년 동안 레이콥 구단주가 막강한 영향력을 행사했고, 커리 중심의 골든스테이트 미래는 불투명해졌다"고 했다.

대표적 예가 2020년 드래프트 제임스 와이즈먼과 조나단 쿠밍가의 지명이다.

이 매체는 "레이콥 구단주는 와이즈먼에 매료됐다. 쿠밍가 역시 마찬가지였다. 당시, 프런트 오피스는 대부분 동의하지 않았고, 쿠밍가 대신 트레이 머피 3세를 원했지만, 결국 자신의 뜻대로 했다"고 보도했다.

CBS스포츠는 "명확한 교훈이 있다. 자신의 분야에 충실해야 한다는 점이다. 농구 관련 결정은 농구 전문가들이 내리도록 하라는 것입이다. 하지만 레이콥 구단주는 NBA 스카우트라도 된 것처럼 행동한다. 와이즈먼 지명권을 주고 검증된 선수를 영입하고 쿠밍가 대신 머피 3세를 지명했다면 커리는 지금 5번째 우승을 차지했을 것"이라고 했다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

"콘서트 연출이 재앙으로"…다비치 콘서트 중 실제 번호 노출에 날벼락

2.

뉴진스 하니, 어도어 복귀 후 호주서 첫 근황 포착..."복귀 시간 걸릴 듯"

3.

박찬욱 감독 '어쩔수가없다', 오스카 이어 英아카데미 최종 문턱 못 넘었다[SC이슈]

4.

민희진 측, 녹취록까지 공개…"하이브가 나 죽이려 하는데, 미쳤다고 투자자 만나냐"

5.

한혜진도 깜짝..전현무 母, 기사보고 아들 연애 알아 '충격'(아빠하고)

스포츠 많이본뉴스
1.

[속보] '미친 대반전' 오현규 EPL 이적 극적 부활...'손흥민 LAFC 단독' 기자 "풀럼 1순위 영입 난항"

2.

열도 충격! 日 '작은 거인' 마약 성분 담배 사용 혐의로 체포…팬들 "뭔가 잘못됐다"

3.

파격 결단! AT마드리드 '이강인 영입' 실패의 아픔, 맨유에 푼다…'달로 당장 데려옵시다'→수비 불균형 해소

4.

이강인 위기다, 최악의 단독 보도...'토트넘-아틀레티코 이적 거부' 엔리케 감독, PSG 재계약 협상 시작

5.

"NO 보험, NO WBC"…ML 슈퍼스타 연이은 불참 선언, 왜?

스포츠 많이본뉴스
1.

[속보] '미친 대반전' 오현규 EPL 이적 극적 부활...'손흥민 LAFC 단독' 기자 "풀럼 1순위 영입 난항"

2.

열도 충격! 日 '작은 거인' 마약 성분 담배 사용 혐의로 체포…팬들 "뭔가 잘못됐다"

3.

파격 결단! AT마드리드 '이강인 영입' 실패의 아픔, 맨유에 푼다…'달로 당장 데려옵시다'→수비 불균형 해소

4.

이강인 위기다, 최악의 단독 보도...'토트넘-아틀레티코 이적 거부' 엔리케 감독, PSG 재계약 협상 시작

5.

"NO 보험, NO WBC"…ML 슈퍼스타 연이은 불참 선언, 왜?

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.