OKC 힘겨운 1위 수성. 동부 최강 디트로이트, 샌안토니오 톱 5 안착. LAL 9위, 골스 12위. NBA 주간 파워랭킹

|
[스포츠조선 류동혁 기자] 오클라호마시티 선더가 힘겨운 1위 수성에 성공했다. 동부 최강자로 떠오른 디트로이트와 서부 최고 다크호스 샌안토니오 스퍼스는 톱 5에 안착했다.
오클라호마시티 선더가 여전히 1위를 차지했다. 지난 주도 1위였다.
38승10패. 여전히 독보적 승률을 자랑하고 있다. 하지만, 조금씩 흔들린다. 제일런 윌리엄스를 비롯해 주전 센터 아이재아 하르텐스테인 등 부상 선수들이 많다.
불안한 1위 수성에 성공한 오클라호마의 뒤를 이어 2위는 디트로이트 피스톤스가 차지했다.
디트로이트는 1400만 달러의 샐러리캡 여유분을 확보하고 있다. 트레이드 마감일 전까지 팀의 아킬레스건인 3점슛 강화를 위한 움직임을 보일 수 있다.
에이스 케이드 커닝햄이 손목 부상에서 돌아왔고, 여전한 맹활약을 펼치고 있다.
3위는 휴스턴 로케츠, 4위는 덴버 너게츠가 차지했다.
지난 주 2위를 차지했던 샌안토니오는 3계단 하락한 5위.
이 매체는 '빅터 웸반야마가 건강을 회복했다. 샌안토니오는 로스터가 완전체가 됐다. 올스타 브레이크 직전까지 기세를 올릴 수 있다'고 전망했다.
보스턴 셀틱스, 뉴욕 닉스, 토론토 랩터스가 그 뒤를 이었다. 특히 토론토는 지난 주 13위에서 톱 10 진입에 성공했다. 9위는 LA 레이커스, 10위는 미네소타 팀버울브스였다.
골든스테이트 워리어스는 12위, LA 클리퍼스는 16위에 랭크됐다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com
NBA 주간 파워랭킹
순위=팀
1=오클라호마
2=디트로이트
3=휴스턴
4=덴버
5=샌안토니오
6=보스턴
7=뉴욕
8=토론토
9=LA 레이커스
10=미네소타
11=클리블랜드
12=골든스테이트
13=피닉스
14=마이애미
15=필라델피아
16=LA 클리퍼스
17=올랜도
18=시카고
19=포틀랜드
20=멤피스
21=애틀랜타
22=샬럿
23=댈러스
24=밀워키
25=뉴올리언스
26=유타
27=새크라멘토
28=브루클린
29=인디애나
30=워싱턴