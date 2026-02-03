뉴욕(아데토쿤보)↔포틀랜드(타운스)↔밀워키(신인드래프트 5장). 뉴욕 닉스의 야심작→블록버스터 3각 트레이드 충격적 실체

기사입력 2026-02-03 22:03


뉴욕(아데토쿤보)↔포틀랜드(타운스)↔밀워키(신인드래프트 5장). 뉴욕 닉…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

뉴욕(아데토쿤보)↔포틀랜드(타운스)↔밀워키(신인드래프트 5장). 뉴욕 닉…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

[스포츠조선 류동혁 기자] 야니스 아데토쿤보를 둘러싼 삼각 트레이드의 실체가 드러나고 있다. 뉴욕 닉스와 포틀랜드 트레일 블레이저스가 함께 한다.

NBA 트레이드 마감 시한(2월6일 이하 한국시각)이 다가오고 있다. 야니스 아데토쿤보의 트레이드는 초미의 관심사다.

아데토쿤보의 차기 행선지로 유력한 팀은 일단 3팀이다. 골든스테이트 워리어스, 뉴욕 닉스, 그리고 마이애미 히트다.

밀워키는 잠재력 높은 신예와 다수의 신인 픽을 아데토쿤보의 트레이드 대가로 원하고 있다.

이 조건을 맞춰야 한다.

뉴욕 닉스는 포틀랜드와의 협상을 통해 다수의 신인 드래프트 픽을 확보할 계획이다.

미국 ESPN은 3일 '뉴욕 닉스는 야니스 아데토쿤보를 확보하기 위해서 포틀랜드를 끌어들였다. 3팀이 블록버스터 트레이드의 핵심이 될 가능성이 높다'고 했다.

구체적 내용도 있다.


일단 뉴욕 닉스는 야니스 아데토쿤보와 즈루 할러데이를 얻는다. 할러데이는 여전히 리그 최고의 외곽 수비수 중 한 명으로 평가되는 포틀랜드의 에이스 가드다.

포틀랜드는 칼 앤서니 타운스와 미칼 브릿지스, 마일스 맥브라이드를 얻는다.

타운스는 현 시점 뉴욕의 에이스 중 한 명이다. 단, 수비 이슈로 인해 코칭스태프와 충돌을 일으키고 있다. 브릿지스는 최고의 내구성을 지닌 3&D 자원이고, 맥브라이드는 뉴욕의 잠재력 높은 신예 가드다.

리빌딩의 종착역을 달리고 있는 포틀랜드 입장에서 타운스와 브릿지스는 팀의 핵심 코어가 될 수 있다.

밀워키는 제라미 그랜트, 타미스 타이불, 게르손 야부셀레를 받는다. 그리고 5장의 1라운드 픽(2026년, 2029년, 2030년 2장, 2032년)을 받는다.

타이불은 촉망받는 윙 자원이고, 5장의 신인 드래프트 픽을 통해 리빌딩을 할 수 있다.

이 매체는 '아데토쿤보를 뉴욕 닉스로 보내는 트레이드는 본질적으로 복잡하다. 뉴욕은 팀내 코어들 대부분이 모두 25세 이상이며, 1라운드 픽도 많지 않다. 즉, 뉴욕은 포틀랜드에게 타운스와 브릿지스 등 핵심 전력을 제공하면서 신인 픽을 밀워키에 제공할 수 있다'고 했다.

또 '뉴욕은 할러데이를 데려오면서 밀워키에서 우승을 합작했던 아데토쿤보와 듀오를 만들 수 있다. 포틀랜드는 맥브라이드가 아브디야, 타운스, 클링건과 함께 미래의 강력한 로스터를 구축할 수 있다'고 했다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'구준엽♥' 故서희원, 48세에 '급성 폐렴' 악화된 이유 "임신중독증 도화선 됐다"('셀럽병사')

2.

오연수, 유학 중인 둘째 子 건강 악화에 급히 미국行 "밥 못 먹어서 몸 안 좋아"

3.

심형래, 강남 집 최초 공개 "이혼 후 16년째 혼자..타워팰리스 살 때도 비공개"

4.

뉴진스와 결별한 민희진, 새출발 예고 "오케이레코즈, 5일 커밍 순"

5.

'김구라 아들' 그리, '라스'서 전역 신고→큰절…결국 눈물파티

스포츠 많이본뉴스
1.

송치영 포스코이앤씨 사장, 대한체조협회 제37대 회장 당선..."국민에게 사랑받는 체조, 책임있게 뒷받침"[공식발표]

2.

"가용선수 11명 언빌리버블! 치욕적인 일" '손흥민 후임' 토트넘 캡틴 대폭발, 구단 이적시장 전략에 직격탄 '충격 발언'

3.

'이강인, 여름에라도 데려오고 싶은데' ATM-토트넘, 오열한다...'파리 지옥 아닌 파리 종신' 프랑스 1티어 'PSG,LEE와 2028년 6월까지 재계약 원한다'

4.

[KBL리뷰] 타마요 빠진 LG, '부상병동' KT 잡고 연승모드…양준석-마레이 활약에 81-69 완승

5.

베식타스는 오현규 영입에 진심이다, 이적료 205억→290억원 상향 제시...슈투트가르트 477억원 오퍼 잊지 못하는 헹크, '고심 중'

스포츠 많이본뉴스
1.

송치영 포스코이앤씨 사장, 대한체조협회 제37대 회장 당선..."국민에게 사랑받는 체조, 책임있게 뒷받침"[공식발표]

2.

"가용선수 11명 언빌리버블! 치욕적인 일" '손흥민 후임' 토트넘 캡틴 대폭발, 구단 이적시장 전략에 직격탄 '충격 발언'

3.

'이강인, 여름에라도 데려오고 싶은데' ATM-토트넘, 오열한다...'파리 지옥 아닌 파리 종신' 프랑스 1티어 'PSG,LEE와 2028년 6월까지 재계약 원한다'

4.

[KBL리뷰] 타마요 빠진 LG, '부상병동' KT 잡고 연승모드…양준석-마레이 활약에 81-69 완승

5.

베식타스는 오현규 영입에 진심이다, 이적료 205억→290억원 상향 제시...슈투트가르트 477억원 오퍼 잊지 못하는 헹크, '고심 중'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.