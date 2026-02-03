심형래, 강남 집 최초 공개 "이혼 후 16년째 혼자..타워팰리스 살 때도 비공개"

기사입력 2026-02-03 21:06


[스포츠조선 조윤선 기자] 개그맨 심형래가 강남 자택을 최초로 공개했다.

3일 유튜브 채널 '영구TV'에는 '개그계 레전드 심형래의 집을 최초 공개합니다!'라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상에서 심형래는 강남에 위치한 집을 최초로 공개했다. 그는 "진짜 내가 유튜브 때문에 최초로 집을 오픈한다"며 "옛날 현대 아파트, 타워팰리스에 살 때도 오픈 안 했는데 혼자 사는 집을 처음으로 이렇게 오픈한다"고 밝혔다.

이어 "나 사는 모습을 일체 공개 안 했다. 혼자 사는 거 공개해 봐야 뭐하냐. 창피하다. 그런데 우리 유튜브를 위해서 최초로 공개한다. 그냥 이렇게 산다"고 털어놨다.


최근 전립선 수술을 받았다는 심형래는 "사실 지금 환자라서 움직이면 안 된다"라고 말하면서도, 고생하는 제작진을 위해 자신의 주특기인 카레 요리에 나섰다.

심형래가 음식을 준비하는 사이 제작진은 집 구경에 나섰다. 다소 어수선한 방이 공개되자 그는 "저런 건 내보내지 마라. 지저분한 거 뭐하러 하냐"며 당황했다.

제작진은 능숙하게 요리하는 심형래를 보며 "살림꾼이다"라고 감탄했다. 이에 심형래는 "살림꾼이 아니다. 혼자 살다 보니까 그렇게 됐다. 혼자된 지 거의 16년 됐다"며 씁쓸한 표정을 지었다.

한편 심형래는 1992년 10세 연하의 여성과 결혼해 슬하에 딸을 뒀으나 이혼했다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

