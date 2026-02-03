'구준엽♥' 故서희원, 48세에 '급성 폐렴' 악화된 이유 "임신중독증 도화선 됐다"('셀럽병사')
[스포츠조선 정안지 기자] 이낙준이 "고(故) 서희원이 단순 감기 증상에서 급사한 이유가 있었다"고 분석했다.
3일 방송된 KBS 2TV '셀럽병사의 비밀'에서는 현실에서는 좀처럼 일어나기 힘든 '첫사랑과의 재회'를 기적으로 완성해 낸 구준엽과 서희원 부부의 이야기를 집중 조명했다.
구준엽과 고(故)서희원과 20년 만의 재회로 뜨거운 사랑을 하고 결혼까지 했지만, 그들의 행복은 너무나도 짧았다.
일본 여행 중 가벼운 미열로 시작된 증상이 단 며칠 만에 패혈증으로 악화되며 서희원이 여행 닷새째인 지난 2025년 2월 2일 세상을 떠난 것.
중증외상센터 작가이자 이비인후과 전문의인 이낙준은 "서희원의 사망 원인이 급성 폐렴이라고 알려져 있다. 폐렴은 세균이나 바이러스 같은 병원균이 폐에 침범해 공격을 하는거다. 폐렴 구균이라는 세균은 폐 조직을 파괴한다. 숨을 쉬어야 하는 곳이 고장이 나니까 숨을 못 쉬겠죠? 되게 무서운 병이다"고 설명했다.
단순 감기 증상에서 급사했다고. 이낙준은 "나이가 젊지 않나. 그런 경우에는 이렇게 되는 게 드물다. 폐렴이 무섭다고 하지만 이렇게까지 상황이 악화되는 건 드물다"면서 "그럴만한 이유가 있다"고 말했다.
이후 이낙준은 서희원이 평소 앓고 있던 선천성 심장 질환인 '승모판 일탈증'과 과거 출산 당시 그녀를 혼수상태로 몰아넣었던 '자간전증(임신중독증)'이 이번 비극의 결정적인 도화선이 됐다고 분석했다.
anjee85@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.