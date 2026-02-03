[KBL리뷰] 타마요 빠진 LG, '부상병동' KT 잡고 연승모드…양준석-마레이 활약에 81-69 완승

LG는 3일 창원실내체육관에서 벌어진 '2025~2026 LG전자 프로농구' 수원 KT와의 홈경기서 81대69로 완승을 거뒀다.
최근 시즌 첫 (2)연패 이후 2연승-1패-2연승을 기록한 LG는 2위와 2게임 차 선두를 지켰고 KT는 2연패, 6위(19승19패)로 내려갔다.
선두 행진을 놓지 않고 있는 LG, 6강 안정권을 지키고 있는 KT가 만난 이날 대결에서는 공통으로 아픈 키워드가 있었다. '부상 병동'이다.
먼저 홈팀 LG는 팀의 간판 해결사 칼 타마요와 든든한 백업 역할을 하던 양홍석이 이날도 또 빠진 채 경기에 임했다. 발목 부상으로 장기 이탈한 양홍석은 겨우 러닝을 시작할 정도이고, 타마요는 직전 울산 현대모비스전(1월31일)에서 6경기 만에 복귀했지만 가래톳 부상 재발로 경기 도중 교체됐다.
그래도 LG는 부상 악재에도 탄탄한 백업진 덕에 연패 없이 선두를 굳건히 지키고 있어 걱정이라도 덜 하지, KT는 이에 비하면 사실상 절망적이다. 조엘 카굴랑안과 하윤기가 시즌 아웃된 가운데 한희원과 문정현이 부상 병동에 합류했다.
특히 지난 1일 가진 원주 DB전(89대96 패)은 올 시즌 최악에 가까운 악몽이었다. KT는 당시 DB전에서 상대의 신들린 듯한 외곽포에 일찌감치 녹다운 됐다. 전반에 이미 24점 차까지 뒤졌던 KT는 후반 들어 외곽포로 응수하며 맹추격전을 펼쳤지만 전반에 잃은 게 너무 많아 역전 한 번 못한 채 완패했다. 김선형이 부상 복귀하던 날 충격적인 패배도 아픈데, 문정현이 경기 중 발목 인대 파열로 이탈한 게 더 아팠다.
올 시즌 들어 최대 위기를 맞은 문경은 KT 감독은 "오늘 경기가 5라운드에서 정말 중요하다. 이겨야 이어지는 소노전을 마음 편하게 치를 수 있다. 소노가 요즘 분위기가 정말 좋다"면서 "아셈 마레이가 우리와 경기할 때 평균 리바운드가 가장 많다. 마레이를 봉쇄하겠다"며 위기 탈출 의지를 드러냈다.
조상현 LG 감독은 "KT가 속공이 괜찮은 팀이다. 속공을 막는데 집중하고 타마요-양홍석의 공백을 수비로 메워보겠다"며 수비 강화를 예고했다.
막상 뚜껑을 열어 보니 조 감독이 먼저,끝까지 웃었다. 경기 초반에 잡은 주도권을 빼앗기지 않으며 전반을 42-33으로 마쳤는데, 조 감독의 경기 전 바람이 모두 통했다. KT의 속공을 저지해야 한다고 했는데 전반 팀속공에서 LG가 4개로 KT(3개)보다 많았다.
리바운드 싸움에서도 LG는 24개로 11개에 그친 KT를 완전히 압도했다. 특히 문 감독의 지목했던 마레이는 양 팀 최다인 8개를 건져내며 문 감독의 '봉쇄 희망'을 무색하게 만들었다. DB전처럼 3점슛에 당하지도 않았고, 턴오버나 가로채기에서 우위를 보였지만 골밑 경쟁에서 완전히 밀리고 결정적인 턴오버를 수차례 범한 게 스코어로 이어졌다.
DB전 때와 마찬가지로 KT는 후반 반격에 나섰다. 신인 강성욱이 3쿼터 초반 3점슛으로 포문을 열었고, 자유투 1개를 추가하며 37-42로 LG를 위협했다.
하지만 KT의 추격전은 탄력을 얻지 못했다. LG가 고비처마다 유기상 장민국 양준석의 외곽포 등을 앞세워 재를 뿌렸기 때문이다. 3쿼터 8분이 지났을 때 격차는 한때 17점(61-44)까지 벌어졌다.
조 감독의 바람대로 강력해진 LG 수비벽에 KT는 공격 의지를 상실할 수밖에 없었다. KT는 3쿼터 막판 대반격에 이어 4쿼터 초반 9점 차(52-61)까지 추격했지만 '찻잔 속의 태풍'이었다. 3쿼터에 주춤했던 '해결사' 마레이가 '승부처의 사나이' 면모를 드러내면서 7점-4리바운드를 추가하며 LG를 연승 가도로 인도했다.
KT는 경기 종료 3분9초 전, 데릭 윌리엄스가 공격자 파울에 이어 판정에 항의하다가 테크니컬파울까지 받아 물러나면서 패배를 인정해야 했다. 최만식 기자 cms@sportschosun.com