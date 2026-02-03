오연수, 유학 중인 둘째 子 건강 악화에 급히 미국行 "밥 못 먹어서 몸 안 좋아"

[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 오연수가 미국 유학 중인 아들을 돌보기 위해 직접 미국으로 향한 근황을 전했다.

3일 오연수의 유튜브 채널에는 'Ep. 38 미국 집 일상 / 집안일하러 미국 옴'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상에서 오연수는 "며칠 전 밤 비행기로 미국에 왔다. 둘째 아들이 밥을 통 못 먹어서 몸이 안 좋아지는 바람에 같이 있어 주려고 왔다"고 밝혔다.

유학 중인 아들의 건강이 걱정돼 미국에 도착한 오연수는 요리 흔적이 전혀 없는 집을 둘러보며 "가스레인지를 보니 한 번도 요리를 안 한 것 같다. 냉장고도 텅 비어 있고 직접 해 먹지 않고 매번 사 와서 먹었나 보다"라며 걱정스러운 마음을 드러냈다. 이어 아들의 냉장고를 채워주기 위해 근처 마트에서 간단히 장을 본 뒤, 직접 아들이 좋아하는 반찬들을 만들어 냉장고를 가득 채우며 엄마의 정성 가득한 마음을 전했다.

오연수는 아들이 학교에 간 사이 홀로 운동에 나섰다. 그는 "한국에 있을 때는 운동을 계속했는데 미국에 오니까 근육이 빠지는 게 느껴진다. 근육을 쌓기는 어려워도 빠지는 건 금방"이라며 "그래서 몸을 괴롭히기 시작했다. 천국의 계단도 올랐다"며 건강 관리에 힘쓰는 모습을 보였다.


이후 지인과 만나 식사를 즐긴 뒤 상점 구경에 나선 오연수는 "나이가 들면서 드는 생각은 내 삶의 중심은 내가 되어야 한다는 것이다. 무엇을 더 가질지가 아니라 무엇을 놓을지를 고민해야 하는 것, 나를 불편하게 만드는 관계는 더 이상 유지하지 않게 된다는 것, 젊어 보이려는 욕망보다 진짜 나로 보이고 싶은 마음이 커진다는 것"이라고 솔직한 생각을 전했다. 그러면서 "남이 원하는 모습보다 내가 편안한 모습이 더 중요해졌다는 것, 인생에서 중요한 건 속도가 아니라 방향이라는 것, 성공보다 평온이 더 어렵고 값지다는 것을 점점 알게 된다"고 덧붙였다.

상점을 둘러보던 그는 "환율도 너무 오르고 물가도 많이 올라서 이번엔 아무것도 사지 않고 돌아가기로 목표를 세웠다. 구경만 해보려고 한다"며 알뜰한 면모를 보였다.

한편 오연수는 1998년 배우 손지창과 결혼해 슬하에 두 아들을 두고 있다.

