"뱀 아데바요83점. 기록 세탁이다!" NBA 우승 청부사의 충격 주장 "의도적 파울, 공격 몰아주기, 무례한 기록"

기사입력 2026-03-12 11:21


[스포츠조선 류동혁 기자] "아데바요 83점 경기? 기록 세탁이다."

NBA의 전설적 우승 청부사가 뱀 아데바요의 83점 경기에 대해 강력한 비판을 했다.

NBA 우승 7회의 경력을 가지고 있는 로버트 호리는 12일(한국시각) 미국 스펙트럼 스포츠넷의 프로그램 '엑세스 스포츠넷'에 출연, '뱀 아데바요는 노력했다. 83점은 인상적이지만, 경기에 대한 존중은 없었다. 83점은 NBA 역대 최고 두번째로 많은 점수로 기록될 것이다. 하지만, 별표가 붙어야 할 것 같다'고 했다.

여기에서 말하는 별표(Asterisk)는 해딩 기록이 정상적 상황에서 세워진 것이 아니기 때문에 순수하게 인정하기 어렵다는 일종의 부정적 꼬리표를 의미한다.

호리는 뱀 아데바요의 83점 기록이 수치상으로 존재하지만, 스포츠맨십에 어긋난 인위적 기록이라고 주장한다.

바스켓볼 네트워크는 이날 '로버트 호리는 밤 아데바요가 위저즈를 상대로 기록한 역사적인 83점 경기를 비판하며, 스포츠에 대한 무례라고 비판했다. 아데바요가 코비 브라이언트의 81점 기록을 깰 수 있었던 것은 마이애미의 의도적 파울과 연장된 공격 기회를 지적하면서 이 활약에 별표가 붙어야 한다고 했다'고 보도했다.

마이애미 에이스 아데바요는 지난 11일 NBA 정규리그 원정 경기 워싱턴 위저즈전에서 무려 83득점을 기록했다.

43개의 야투를 던져 20개를 성공시켰고, 3점슛은 무려 22개를 던져 7개를 림에 꽂아 넣었다. 자유투는 무려 43개를 시도했다. 36개를 넣었다. NBA 역대 단일 경기 최다 성공 및 시도 기록을 경신했다.


9리바운드, 3어시스트, 2스틸, 2블록슛을 기록했다.

마이애미는 아데바요의 맹활약으로 워싱턴을 150대129로 눌렀다.

83점은 NBA 1경기 역대 2위의 기록이다. 1위는 전설적인 윌트 체임벌린의 100득점이다. 1962년 3월2일 필라델피아와 뉴욕의 경기에서 달성했다.

역대 2위는 코비 브라이언트가 가지고 있었다. 2006년 1월 LA 레이커스와 토론토 랩터스전에서 81득점을 몰아넣었다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com

