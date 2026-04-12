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SGA 1위, 웸비 충격의 6위. 함께 뛰는 NBA 선수들의 MVP 투표. 웸비는 역부족이었다

SGA 1위, 웸비 충격의 6위. 함께 뛰는 NBA 선수들의 MVP 투표. 웸비는 역부족이었다
SGA 1위, 웸비 충격의 6위. 함께 뛰는 NBA 선수들의 MVP 투표. 웸비는 역부족이었다

[스포츠조선 류동혁 기자] NBA가 막바지다. 이제 진짜 정규리그 MVP 주인공이 가려질 시점이다.

정규리그 MVP는 약 100명의 미국과 캐나다 미디어 전문가의 투표로 이뤄진다. 대형 매체 뿐만 아니라 지역 방송국 및 언론사 소속 전문가들이 포함돼 있다.

지역적 평향성을 줄이고 객관성을 높이기 위한 조치다. 여기에 2010년부터 전 세계 팬이 온라인 투표를 하고 1표로 합산헤 전체 결과에 반영한다. 선수들의 투표도 있었지만, 공정성과 객관성을 높이기 위해 1981년부터 배제됐다.

투표 방식은 투표인단이 1위부터 5위까지 총 5명의 선수에게 투표한다. 순위별로 차등 점수가 부여된다. 1위 10점, 2위 7점, 3위 5점, 4위 3점, 5위 1점이다.

이 점수를 합산, 가장 높은 점수를 받은 선수가 최종 MVP로 선정된다. 투표의 공정성을 위해 각 투표자의 투표를 투명하게 공개한다.

미국 ESPN은 시즌 중간중간 이 투표 방식과 거의 똑같은 방식으로 모의 투표를 진행하기도 한다.

미국의 대표적 스포츠전문 매체 디 애슬레틱스는 선수들의 의견을 물었다. 사실 코트에서 뛰고 있는 선수들의 실제 평가는 매우 궁금한 요소다.

이 매체는 159명의 선수에게 유력한 MVP에 대해 설문조사를 했다.

결과는 예상한대로 였다. 샤이 길저스 알렉산더가 39%로 1위를 차지했다.

이 매체는 12일(한국시각) '샤이 길저스 알렉산더가 39%의 득표율을 기록했다. 2위는 니콜라 요키치다. 21.4%, 3위는 제일런 브라운 8.4%였다'며 '시즌 막판 존재감을 과시하고 있는 빅터 웸반야마는 선수들에게는 높은 평가를 받지 못했다. 5%의 득표율로 6위에 그쳤다''고 했다.

공동 4위는 디트로이트 피스톤스의 케이드 커닝햄, LA 레이커스의 루카 돈치치가 각각 8.2%의 득표율로 이름을 올렸다.

공동 7위는 앤서니 에드워즈, 카와이 레너드가 3.1%로 이름을 올렸고, 9위는 야니스 아데토쿤보(1.3%)였다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com

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