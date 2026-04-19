휴스턴 비상! 케빈 듀란트도 쓰러졌다. PO 1차전 결장. LA 레이커스-휴스턴 로케츠는 '부상 시리즈'

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[스포츠조선 류동혁 기자] 르브론 제임스와 케빈 듀란트의 1차전 맞대결은 일단 무산됐다.

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LA 레이커스와 휴스턴 로케츠의 서부 컨퍼런스 1라운드 시리즈의 화두는 부상 변수다. 듀란트가 갑작스럽게 부상으로 결장한다. 무릎 부상이다.

미국 주요 현지매체들은 19일(한국시각) '미국 LA 크립토닷컴 아레나에서 열리는 2025~2026시즌 NBA 플레이오프 서부 컨퍼런스 1라운드 LA 레이커스-휴스턴 로케츠의 맞대결에서 휴스턴 에이스 듀란트가 결장한다'고 보도했다.

LA 레이커스 역시 두 명의 핵심들이 모두 결장한다. 오스틴 리브스는 1라운드 전체 결장 확률이 높고, 스페인 바르셀로나에서 햄스트링 부상을 치료한 돈치치 역시 1차전은 결장한다

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아직까지 돈치치의 복귀 타임 테이블은 나오지 않았다.

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LA 레이커스는 3옵션이었던 르브론 제임스가 1옵션으로 공격을 이끌어야 한다.

르브론은 마이클 조던과 함께 NBA 역사상 최고의 선수 중 한 명으로 평가받는 리빙 레전드다. 휴스턴 로케츠는 르브론과 같은 시대에서 리그 최고의 득점력을 과시했던 듀란트가 있다.

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현 시점 휴스턴의 전력이 우위다. 듀란트는 여전히 휴스턴의 1옵션이고, 아멘 톰슨, 알페렌 센군, 자바리 스미스 주니어 등이 버티고 있다.

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공격력은 비슷한 수준이지만, 수비의 압박과 클래스에서 휴스턴이 우위다. 하지만, 듀란트가 나오지 못한다면 휴스턴은 공격에서 고전할 가능성은 충분히 있다.

듀란트는 무릎 부상을 입었다. 아직까지 부상 정도에 대해서는 알려지지 않았다. 듀란트는 올 시즌 82경기 중 단 4경기만 결장했다. 평균 26.0득점, 5.5리바운드, 4.8어시스트를 기록했다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com