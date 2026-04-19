케빈 듀란트 갑작스런 결장. 구체적 이유 밝혀졌다. "팀동료와 훈련 도중 무릎 충돌". 상태는 예상보다 심각하다

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[스포츠조선 류동혁 기자] 휴스턴 로케츠 1옵션 케빈 듀란트가 갑작스럽게 결장 소식을 발표했다. 휴스턴 로케츠 측은 무릎 부상이라고 했다.

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좀 더 정확한 부상 상태가 이메 우도카 감독의 경기 전 사전 인터뷰에서 밝혀졌다. 그런데 상황은 심상치 않다.

'심각한 부상(brutal injury)'라는 표현을 썼다.

미국 주요 현지매체들은 19일(한국시각) '미국 LA 크립토닷컴 아레나에서 열리는 2025~2026시즌 NBA 플레이오프 서부 컨퍼런스 1라운드 LA 레이커스-휴스턴 로케츠의 맞대결에서 휴스턴 에이스 듀란트가 결장한다'고 보도했다. 여기까지는 미국 ESPN, CBS스포츠 등이 모두 언급한 내용이다.

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그리고 스포츠전문매체 ?스하이프는 경기 직전 속보를 날렸다. 이 매체는 '이메 우도카 감독의 설명에 따르면 케빈 듀란트는 연습 도중 팀동료와 무릎을 부딪혀 LA 레이커스와의 1라운드 시리즈를 앞두고 심각한 부상을 입었다'고 보도했다. 또 '이메 우도카 감독은 듀란트의 결장이 단 1경기만이길 희망한다'고 했다.

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휴스턴은 서부 컨퍼런스 1라운드에서 LA 레이커스와 만난다.

LA 레이커스 역시 핵심들이 부상 변수가 심각한 수준이다. 원-투 펀치가 모두 못 나온다. 오스틴 리브스는 1라운드 전체 결장 확률이 높고, 스페인 바르셀로나에서 햄스트링 부상을 치료한 돈치치 역시 1차전은 결장한다. 돈치치는 1라운드 복귀 가능성이 있지만, 아직까지 구체적 복귀 타임 테이블은 나오지 않았다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com