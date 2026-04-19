와일드 와일드 웨스트. 덴버가 불안하다! 서부 PO 전망. OKC, 샌안 1R 통과 OK. 美 매체 "덴버-미네소타 최대격전지. 부상변수 휴스턴과 LA 레이커스 시리즈는?"

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[스포츠조선 류동혁 기자] NBA 플레이오프가 시작됐다. 서부컨퍼런스는 그 어느 때보다도 주목을 받는다.

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와일드 와일드 웨스트다. 그만큼 험난하다. 디펜딩 챔피언 오클라호마시티 선더도 무사하기 쉽지 않다는 예측이 대세를 이룬다. 어떤 이변이 일어날 지 모른다.

오클라호마 뿐만 아니라 샌안토니오 스퍼스, 덴버 너게츠, 휴스턴 로케츠, 미네소타 팀버울브스 등 강팀들이 즐비하다. '서부 우승이 곧 파이널 우승'이라는 예측도 나온다.

과연 서부 1라운드 최종 승자는 누가 될까. 1라운드(7전4선승제) 최종 승자의 전망이 나왔다.

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미국 CBS스포츠는 19일(한국시각) '7명의 전문가들이 서부 1라운드 전망을 발표했다'며 '1라운드부터 이변 가능성이 충분히 있다. 오클라호마와 샌안토니오, 휴스턴은 무사히 1라운드를 통과하겠지만, 덴버-미네소타는 치열한 접전을 펼칠 것'이라고 예측했다.

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서부 1라운드는 오클라호마시티(1위)-피닉스 선즈(8위), 샌안토니오 스퍼스(2위)-포틀랜드 트레일 블레이저스(7위), 덴버 너게츠(3위)-미네소타 팀버울브스(6위), LA 레이커스(4위)-휴스턴 로케츠(5위)가 충돌한다.

2년 연속 우승에 도전하는 오클라호마가 서부 최강으로 평가받고 있지만, 빅터 웸반야마를 앞세운 2위 샌안토니오, 지난해 서부 플레이오프에서 7차전 혈투를 벌였던 덴버가 오클라호마의 2연패를 저지할 팀으로 평가받고 있다.

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오클라호마시티와 피닉스의 시리즈는 7명의 전문가 모두 오클라호마시티의 절대 우세를 점쳤다. 7명의 전문가 모두 5차전 안에 시리즈가 끝난다는 전망. 6명의 전문가들은 오클라호마의 4전 전승. 1명은 4승1패였다. 샤이 길저스 알렉산더를 중심으로 공수 완벽한 조직력을 과시하는 오클라호마티시티의 절대 우세는 설명이 필요없다. 일단 1라운드는 가볍게 통과.

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샌안토니오와 포틀랜드의 시리즈 역시 이변이 없는 한 샌안토니오가 무사히 서부 4강에 안착할 것으로 내다봤다. 7명의 전문가 모두 7차전 전망은 없었다. 4전 전승 혹은 4승1패, 혹은 4승2패였다.

서부 1라운드 최대 격전지 덴버와 미네소타의 시리즈는 6명의 전문가가 덴버의 손을 들었다.

단, 절반인 3명의 전문가들은 7차전 혈투를 예측했다. NBA 전문가 브래드 봇킨은 '니콜라 요키치를 어떻게 봉쇄하느냐가 이번 시리즈의 관통하는 핵심이다. 미네소타는 루디 고베어라는 리그 최상급 빅맨 수비수가 있다. 단, 미네소타는 고베어를 로머(roamer)로 쓸 가능성이 높다. 이 수비가 통하면 덴버 요키치의 영향력은 최소화된다. 덴버 입장에서는 햄스트링 부상으로 출전이 불투명한 애런 고든이 키 플레이어'라고 했다. 로머는 축구의 리베로와 비슷한 개념으로 포지션 구분 없이 팀동료의 헬프 수비를 할 수 있는 역할의 수비수다.

마지막으로 LA 레이커스와 휴스턴의 시리즈는 휴스턴의 절대 우세. 6차전 이내 끝날 것으로 7명 모두 분석했다. 단, 이번 시리즈는 부상 변수가 많다.

휴스턴은 1차전을 앞두고 갑작스럽게 케빈 듀란트의 무릎 부상 결장을 발표했다. LA 레이커스는 루카 돈치치와 오스틴 리브스가 부상으로 빠진 상황. 리브스는 1라운드 결장이 확정적이고, 돈치치는 1라운드 안에 돌아올 수 있지만, 아직 구체적 시점이 나오지 않은 상태다. 덴버와 미네소타의 1차전은 덴버가 116대105로 승리했다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com