충격 뇌진탕 프로토콜 들어간 웸반야마 3차전 전망! 美 매체 "웸비, 뇌진탕 후유증 없다" 3차전 출전은 "쉽지 않다"

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[스포츠조선 류동혁 기자] 빅터 웸반야마가 어떻게 될까.

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샌안토니오와 포틀랜드의 서부컨퍼런스 1라운드 시리즈는 샌안토니오의 절대 우세로 평가됐다. 샌안토니오는 서부 2위를 기록했고, 포틀랜드는 플레이 인 토너먼트를 거쳐 플레이오프에 우여곡절 끝에 합류했다.

1차전 샌안토니오는 압도적이었다. 포틀랜드를 완파했다. 거칠게 없어 보였다.

하지만, 절대 에이스 웸반야마가 2차전 갑작스럽게 뇌진탕 부상을 입었다.

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웸반야마는 22일(이하 한국시각) 미국 텍사스주 샌안토니오 프로스트 뱅크 센터에서 열린 2025~2026시즌 NBA 서부컨퍼런스 플레이오프 1라운드 (7전4승제) 2차전 2쿼터 종료 8분57초를 남겨두고 골밑 돌파 도중 넘어지면서 코트에 머리를 강하게 부딪혔다. 잠시 의식을 잃은 듯했던 그는 한참 뒤 일어나 라커룸으로 들어갔다.

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결국 웸반야마는 더 이상 경기에 출전하지 못했고, 샌안토니오는 포틀랜드에 103-106으로 역전패를 당했다. 시리즈 전적은 1승1패.

샌안토니오는 웸반야마의 팀이다. 만장일치로 올해의 수비수로 뽑힌 그의 공수 비중은 절대적이다. 대체 불가능한 카드다.

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미국 ESPN은 '2차전 이후 뇌진탕 프로토콜에 들어간 빅터 웸반야마는 포틀랜드와 3차전 출전 여부가 불투명하다. 웸반야마는 포틀랜드 원정 동행을 희망하고 있지만, 현재로서는 3차전 출전은 불투명하다'며 '23일 뇌진탕 확정 판정을 받았고, 뇌진탕 프로토콜에 들어간 상태다. 최소 48시간 동안은 출전할 수 없다. 증상이 악화되지 않는다면 오늘 밤부터 점진적으로 가벼운 운동을 할 수 있다. 프로토콜의 일정은 어젯밤부터 시작됐다'고 했다. 또 '웸반야마는 진단 후 바로 집에 가서 휴식과 회복을 했다. 샌안토니오와 웸반야마는 지금 상황을 잘 받아들이면서 최대한 빠르게 복귀 조치를 취하고 있다'고 했다.

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샌안토니오와 웸반야마는 뇌진탕 부상 회복과 프로토콜에 의한 복귀 시점을 앞당기기 위해 최선을 다하고 있다.

단, 3차전 출전은 쉽지 않다. NBA는 뇌진탕 관련, 프로토콜이 엄격하게 적용된다. 부상 이후 최소 48시간 동안 정밀 관찰을 거쳐야 하고, 이후 사이클링, 조깅, 민첩성 훈련 등 단계별 신체 활동 테스트를 모두 통과해야 복귀할 수 있다. 3차전은 25일 오전 11시30분에 열린다. 포틀랜드 홈 구장 모다 센터에서 개최된다. 짧은 시간에 뇌진탕 프로토콜을 모두 통과하고 3차전에 복귀하기는 쉽지 않다는 전망이 대세다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com