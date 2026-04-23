[ PO 4강] 대어 잡은 소노 손창환 감독 기쁘지만 걱정. "1차전 출혈 크다. 켐바오, 최승욱, 임동섭 부상. 메디컬 체크 필요. 2차전 출전 봐야 한다"

사진제공=KBL

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[창원=스포츠조선 류동혁 기자] 고양 소노는 1차전을 잡아냈다. 고양 소노 손창환 감독은 기뻐하면서도 담담함을 유지하려 노력했다.

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그는 경기가 끝난 뒤 가진 공식 기자회견에서 "전반, LG에 준비된 수비에 밀려다녔다. 하지만, 전반 끝난 뒤 라커룸에서 흐름만 잡으면 되겠다고 했다. 우리 플레이만 하면 흐름을 잡을 수 있다고 했는데, 말처럼 되었다"며 "소노그룹에서 지원해 주셨고, 많은 팬이 원정에서 와 주셔서, 원정에서 기세에 밀리지 않았다. 그래서 값진 승리를 거둔 것 같다"고 했다.

이재도가 승부처에서 제 몫을 했다. 정규리그에서 부진했던 이재도, 6강 SK전에서도 중용되지 못했던 이재도였다.

손 감독은 "SK는 피지컬 때문에 많이 기용 못했는데, LG전에서는 충분히 기용할 수 있다고 생각했다. 제 몫 이상을 해줘서 대견하다는 생각"이라고 했다.

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LG는 이날 3점슛 성공률 8%에 그쳤다. 손 감독은 "LG의 슈팅 컨디션이 좋지 않았다. 노 마크도 많이 있었다. 우리 수비 때문에 LG가 저조한 3점슛 성공률을 기록한 것은 아닌 것 같다. 다시 한번 보고 준비하도록 해야 한다"며 "전반 고전했는데, 약속한 부분이 제대로 되지 않았다. 나이트도 파울을 3개나 했다. 후반 수비를 수정했는데, 시행을 잘했다. 그게 준비한 수비였다"고 했다.

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그는 1차전 승리를 기뻐하면서도 걱정을 했다.

케빈 켐바오, 최승욱, 임동섭이 좋지 않다. 1차전을 치른 뒤 부상을 입었다.

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손 감독은 "1차전 승리치고 출혈이 너무 크다. 케빈 켐바오는 메디컬 체크를 해봐야 한다. 최승욱이 복부 혹은 갈비뼈 통증이 있다. 응급실을 가야 할 것 같다. 임동섭도 허리가 안 좋다. 1차전 승리차고는 출혈이 너무 크다"고 했다. 창원=류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com