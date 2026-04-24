'숀 롱 더블더블'→'최준용 결정적 3점슛' 슈퍼팀 부산 KCC 무섭다…정관장 91-75 제압

사진제공=KBL

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[스포츠조선 김가을 기자]'슈퍼팀' 부산 KCC가 매서운 기세를 이어갔다.

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부산 KCC는 24일 안양 정관장 아레나에서 열린 안양 정관장과의 '2025~2026 LG전자 프로농구' 4강 플레이오프(PO·5전3승제) 1차전에서 91대75로 이겼다. KCC는 6강 PO(5전3승제)에서 원주 DB를 3연승으로 격파한데 이어 4강 PO 1차전에서도 승리했다. 이로써 KCC는 78.6%의 확률을 챙겼다. 역대 4강 PO 1차전 승리 팀의 챔프전 진출 확률은 78.6%(56회 중 44회)다. 2차전은 26일 같은 장소에서 열린다.

KCC는 허웅, 최준용, 허훈, 송교창 등 스타 플레이어가 즐비해 '슈퍼팀'으로 불린다. 하지만 정규리그 내내 부상 악재에 눈물 흘리며 최종 6위로 봄 농구 무대를 밟았다. 더욱이 정규리그에서 정관장을 상대로 1승5패, 열세였다.

뚜껑을 열었다. 두 팀은 3쿼터 초반 46-46으로 팽팽하게 붙었다. KCC가 집중력을 발휘했다. 최준용이 3점슛 두 개를 꽂아 넣으며 리드를 잡았다. KCC는 3쿼터를 71-61로 앞섰다.

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마지막 쿼터, KCC의 손끝이 불을 뿜었다. 송교창, 숀 롱이 번갈아 득점포를 가동하며 점수 차를 벌렸다. 정관장은 범실로 스스로 발목 잡았다.

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KCC는 롱(27득점-14리바운드), 최준용(21득점-9리바운드), 허웅(15득점), 송교창(11득점-5리바운드) 등이 고르게 활약했다. 정관장에선 조니 오브라이언트가 18득점-6리바운드로 활약했지만 팀을 승리로 이끌진 못했다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com