[리뷰] 소노 1차전처럼 LG 제압, 켐바오 앞세워 또또 역전승...85-76 승 '챔피언결정전 보인다'

사진=KBL

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[스포츠조선 김대식 기자]고양 소노가 또 창원 LG를 제압했다.

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소노는 25일 창원체육관에서 열린 LG와의 2025~2026 LG전자 프로농구 4강 플레이오프 2차전에서 85대76으로 승리했다. 원정에서 2승을 거둔 소노는 챔피언결정전까지 단 1승이 남았다.

1쿼터 초반 LG의 3점이 불을 뿜었다. 지난 1차전 3점이 지독하게 말을 듣지 않았던 LG의 3점이 2차전 폭발했다. 연속 5개의 3점을 성공하면서 초반부터 기분 좋게 출발했다. 하지만 소노는 맥없이 무너질 팀이 아니었다. 이정현이 중심을 잡아주면서 점수를 좁혔다. LG가 리드는 지킨 채로 21-16으로 마무리됐다.

2쿼터는 서로 수비전으로 전개됐다. 4점차 간격을 두고 펼쳐진 두 팀의 분위기 싸움. 소노에는 네이던 나이트가 있었다. 골밑에서 확실한 존재감을 보여주며 25-27을 만들었다. LG는 다시 외곽으로 역전까지는 허용하지 않았다. 경기 막판 선수들이 흥분해 사소한 신경전까지 벌어졌다. 신경전 후 분위기는 LG가 가져갔다. 다시 격차를 벌리며 43-34로 전반을 마무리했다.

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1차전처럼 패배할 수 없었던 LG와 다시 역전극을 원하는 소노의 흐름 싸움이 팽팽했다. LG가 달아나려고 하면 소노도 계속 추격했다. 10점차 정도의 간격을 두고 치열했다. 1차전 소노 승리 주역인 이재도가 다시 힘을 내기 시작했다. 외곽의 힘으로만 버틴 LG를 다시 3점차로 추격했다. 결국 역전에 성공한 소노였다. 빠른 템포의 농구로 정규리그 우승팀인 LG를 정신차리지 못하게 만들었다. LG는 다시 재역전한 채로 60-59로 쿼터를 마무리했지만 1차전의 악몽이 분명 떠올랐을 것이다.

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켐바오의 3점으로 소노가 4쿼터를 기분 좋게 출발했다. 소노가 달아다는 것처럼 보였지만 LG는 1차전처럼 무너질 생각이 없었다. 2점차 클러치 경기로 이어졌다. 소노는 이재도, LG는 양홍석이 팀을 이끌었다. 갑자기 켐바오가 미쳐 날뛰었다. 스틸에 이은 속공으로 완전히 분위기를 가져왔다. 순식간에 11점차, 1차전과 똑같은 마무리가 다가왔다. LG는 반격하지 못하고 무너졌다.

김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com