[현장인터뷰] 끝낼 수 있는 소노 "오늘이 제일 걱정"vs물러설 곳 없는 LG "후회없이 하자고 했다"

사진=KBL

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[고양=스포츠조선 김대식 기자] 5위의 역대 2번째 챔프전 진출일까. 정규리그 1위의 대반격일까.ㅤ

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고양 소노와 창원 LG 27일 고양 소노 아레나에서 '2025~2026 LG전자 프로농구' 4강 플레이오프(PO·5전3선승제) 3차전을 치른다. 소노가 원정에서 2경기를 먼저 잡아 챔피언결정전 진출에 단 1승만을 남겨두고 있다.

손창환 소노 감독은 "사실 별 감정이 없다. 그냥 1경기라고 생각하고, 선수들에게도 그렇게 이야기했다. 오늘도 마찬가지로 최선을 다해야 한다"며 덤덤하게 말했다.

LG 주전 가드 양준석이 부상으로 결장한다. 하지만 손 감독은 "유리하다고 볼 수 있지만 반대로 보면 주요한 공격수들이 칼 타마요, 아셈 마레이가 포스트업 공격을 많이 하는데, 양준석이 빠지면서 두 선수에게 공격 횟수가 넘어갈 것이다. 그것도 부담이 될 수 있어서 걱정하고 있다"며 경계를 풀지 않았다.

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1, 2차전 모두 역전승이었다. 매번 약속의 3쿼터를 만들었다. "우리는 젊은 팀은 아니다. 전반전에 경험이 많은 친구도 없어서 살짝 언 느낌이다. 연령 있는 선수들이 후반에 지시를 잘 알아듣고 정신을 빨리 차리더라. 마레이, 타마요한테 피지컬쪽으로 밀리지만 외곽에서 밀리는 않는다. 그 선수들도 40분 내내 뛸 수 없어서 그 틈을 공략했던 게 주요했던 것 같다"고 돌아봤다. 마지막으로 그는 "오늘이 제일 걱정이다. 저렇게 무너질 팀이 아니다"고 했다.

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조상현 LG 감독은 "윤원상을 넣고 한상혁이랑 돌아가면서 뛸 것"이라며 양준석을 대체할 방법을 찾겠다고 했다. "양준석의 진단이 꽤 우려스럽게 나왔다. 1차전 끝나고 다쳤는데, 본인이 괜찮다고 해서 2차전을 뛰었는데. 계속 아프다고 해서 4쿼터를 뛰지 않았다. 피로 골절 진단이 나왔다. 선수가 오겠다고 했는데, 부상이 벌어지면 잘못될 것 같아서 쉬라고 했다"고 설명했다.

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유기상의 3점이 터져야 할 LG다. "본인이 더 답답할 것이다. 수비에서 이정현을 잘 잡아주고 있다. 슛은 언제든지 터질 수 있다. 본인이 이겨내줬으면 한다. 패턴을 조금 수정했다. 그런 부분이 잘 나와주면 좋은 경기가 되지 않을까 한다"며 선수를 믿었다.

어려운 상황이지만 원상이가 기회를 잡을 수 있다. 1번에서 풀어줄 수 있는 선수가 우리가 좀 약한데, 다른 쪽의 플랜을 가져가서 상황을 봐야겠다.

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조상현 감독은 후반 집중력 저하가 1, 2차전 패인으로 봤다. "1차전에는 우리가 성공하지 못한 야투 때문에 속공으로 뒤집혔다. 2차전은 승부처에 턴오버가 나왔다. 이런 것들이 집중력을 가져갔으면 한다. 승부처에서 소노는 성공했고, 우리는 아니었다. 우리도 자신있게 메이드됐으면 좋겠다. 게임을 잘해주다가 무너진 것이다. 무너지는 것에 대해서 선수들이 경각심을 가졌으면"한다고 주문했다. 이어 "마지막까지 후회없이 해보자고 했다. 결과는 그때 받아들이자고 했다"고 덧붙였다.

고양=김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com