'프림이 돌아왔다' 현대모비스, 게이지 프림-다리우스 베즐리로 외국선수 구성 완료

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[스포츠조선 최만식 기자] 남자프로농구 울산 현대모비스가 다리우스 베즐리와 게이지 프림을 영입하며 2026~2027시즌 외국인 선수 구성을 마무리했다.

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구단은 1일 보도자료를 내고 이같이 밝히고 "NBA 1라운드 23순위 드래프트 출신인 다리우스 베즐리는 신장 2m6,몸무게 94kg의 포워드 자원으로 오클라호마, 피닉스, 유타 등에서 5시즌간 NBA에서 활약했다. 트랜지션 및 마무리 능력이 우수하며 2번부터 5번까지 소화 가능한 선수로 전술 폭 확대가 기대된다"고 말했다.

게이지 프림은 과거 3시즌을 현대모비스에서 활약한 신장 2m6, 몸무게 110kg의 센터 자원이다. KBL에서 2022~2023시즌부터 2024~2025시즌까지 결장 경기 없이 평균 23분54초를 출전하며 평균 18.7득점, 8.4리바운드를 기록하며 3시즌 동안 현대모비스의 플레이오프 진출에 기여했다.

프림은 "코트를 떠나 있는 동안 농구가 그리웠고 복귀하면 꼭 현대모비스 돌아오고 싶었는데, 다시 돌아올 수 있어 행복하다"라고 복귀 소감을 전했다.

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현대모비스 관계자는 "차기 시즌 외국인 선수 동시 출전이 가능해짐에 따라 베즐리와 프림의 영입으로 인해 2, 3쿼터 다양한 전술 운영과 선수간 시너지 창출이 가능할 것으로 기대된다"고 덧붙였다.

최만식 기자 cms@sportschosun.com