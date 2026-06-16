다재다능 포워드 후지모토, 견고한 핸들러 카타야마. 우리은행 아쿼 영입발표. 다음 시즌 우리은행 전력은?

사진출처=우리은행 공식 SNS

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 류동혁 기자] 아산 우리은행이 아시아쿼터 영입을 마무리했다. 다음 시즌 전력의 실체가 드러나고 있다.

Advertisement

우리은행은 16일 공식 SNS를 통해 2026~2027시즌 아시아쿼터 선수 영입을 발표했다.

1옵션 후지모토 마코와 2옵션 카타야마 나나가 주인공이다.

후지모토 마코는 1m79의 다재다능한 포워드다. 일본 W리그 명문 에네오스에서 2018~2019시즌 프로에 데뷔, 지난 시즌까지 뛰어쑈다.

Advertisement

통산 161경기에 출전, 평균 5.3득점, 2.4리바운드를 기록했다.

Advertisement

외곽 3점슛 능력이 매우 정확하다. 스피드와 파워를 동시에 갖추고 있다. 골밑 돌파 능력도 준수하고 공격 뿐만 아니라 수비도 견고한 편이다.

단, 볼 핸들링에는 약점이 있다. 또 클러치 상황, 1대1 능력은 부족하다.

Advertisement

우리은행은 김단비와 강이슬이 있다. 리그 최고의 포워드다. 김단비가 메인 볼 핸들링으로 외곽 찬스를 제공할 수 있다. 강이슬과 함께 우리은행의 외곽의 주축으로 활약할 수 있다.

Advertisement

포워드 빅3의 구성원이 될 수 있는 능력이 있다.

전주원 우리은행 감독은 "능력이 나쁜 선수는 아니다. 단, 실전을 치러봐야 디테일한 장, 단점을 파악할 수 있을 것으로 보인다"고 했다.

2옵션 카타야마 나나는 우리은행 코치로 합류한 야부치 나츠미 코치가 적극 추천한 선수다.

일본 W리그 퓨처리그(2부리그) 야마나시에서 4시즌 동안 활약했다. 주전은 아니었고, 핵심 식스맨이었다. 통산 93경기에서 평균 5.6점 1.5리바운드 1.4어시스트를 기록했다. 3점슛 성공률은 31.2%다.

지난 시즌에는 24경기에 출전해 평균 7.2점 1.6리바운드 1.7어시스트, 3점슛 성공률 36.6%로 활약했다.

3점슛 능력은 준수하고, 매우 견고한 볼 핸들러다.

메인 볼 핸들러 역할을 할 수 있고, 날카로운 돌파와 세트오펜스에서 준수한 게임 리딩 능력을 지니고 있다. 2년 전 뛰었던 아시아쿼터 모모나와 비슷한 유형이지만, 경기력은 업그레이드판이라는 평가를 받고 있다. 우리은행은 FA 최대어 강이슬을 영입한데 이어, 아시아쿼터 1, 2옵션까지 탄탄하게 영입했다. 다음 시즌 강력한 다크호스로 전력을 갖추게 됐다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com