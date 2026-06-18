WNBA 데뷔 첫 두자릿수 득점+첫 20분 이상 출전+첫 3점슛 성공. LA 스파크스 박지현 '커리어하이' 13득점 폭발. 야투율 무려 71%

사진출처=LA 스파크스 SNS

LOS ANGELES, CALIFORNIA - JUNE 17: Maya Caldwell #3 of the Minnesota Lynx and Ta'Nia Latson #0 of the Los Angeles Sparks dispute the ball during the second half at Crypto.com Arena on June 17, 2026 in Los Angeles, California. NOTE TO USER: User expressly acknowledges and agrees that, by downloading and or using this photograph, User is consenting to the terms and conditions of the Getty Images License Agreement. Luiza Moraes/Getty Images/AFP (Photo by Luiza Moraes / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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[스포츠조선 류동혁 기자] WNBA에 진출한 박지현(LA 스파크스)이 데뷔 이후 가장 뛰어난 활약을 펼쳤다.

박지현은 18일(한국시각) 미국 캘리포니아주 LA 크립토닷컴 아레나에서 열린 2026시즌 WNBA 정규리그 홈 경기 미네소타 링크스와의 경기에서 교체 출전, 22분2초 동안 코트에 나서며 13득점, 1스틸로 맹활약했다. 3점슛은 2개를 던져 1개를 성공시켰고, 야투율은 무려 71.4%(7개 시도 5개 성공)에 달했다. 자유투 2개도 모두 100% 성공. 2개의 턴오버가 있었지만, 박지현은 WNBA 이후 가장 많은 출전시간을 기록하면서 최다득점을 기록했다. 데뷔 첫 두자릿수 득점을 기록했다.

그동안 박지현은 많은 출전기회를 얻지 못했다. 최근 6경기에 출전, 모두 7분 이하로 뛰었다. 지난 5월22일 피닉스전에서 11분을 뛰었지만, 2득점에 그쳤다.

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하지만, 이날은 달랐다.

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1쿼터 종료 1분38초를 남기고 코트를 밟은 그는 2쿼터 득점을 가동하기 시작했다. 레이업 돌파로 첫 득점을 올린 그는 효율적 오프 더 볼 움직임으로 컷 인 레이업. 3쿼터 미드 점퍼와 함께 상대 파울로 얻은 자유투마저 성공시켰다.

4쿼터 박지현은 데뷔 첫 3점포를 터뜨린데 이어 스틸 이후 단독 속공 득점을 올리면서 팀에 많은 보탬이 됐다.

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하지만, LA 스파크스는 미네소타에게 83-99로 패했다.

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미네소타는 올리비아 마일스가 31득점, 나타샤 하워드가 15득점, 9리바운드를 기록하는 등 주전 4명이 모두 두자릿수 득점을 올렸다.

반면 LA 스파크스는 레이 버렐이 19득점으로 고군분투했고, 팀내 두번째로 많은 득점을 올린 박지현이 버텼지만, 수비가 무너지면서 완패했다.류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com